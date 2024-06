USA sanzionano dirigenti di Kaspersky Lab: cosa c'è da sapere

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a 12 dirigenti di alto livello di Kaspersky Lab, citando i loro legami con il settore tecnologico russo. Questa mossa arriva dopo che l'amministrazione Biden ha vietato la vendita e l'aggiornamento del software antivirus Kaspersky negli Stati Uniti a causa di preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

Le sanzioni sono state designate dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro. I beni dei 12 dirigenti negli Stati Uniti sono stati congelati e non possono più impegnarsi in transazioni con cittadini o aziende americane. Tra i dirigenti sanzionati figurano membri del consiglio di amministrazione, il CFO, il CTO e il responsabile della comunicazione aziendale.

Il governo degli Stati Uniti afferma che i dirigenti sono stati sanzionati perché operano nel settore tecnologico della Russia, che potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale statunitense. L'amministrazione Biden ha già espresso la sua preoccupazione per i potenziali rischi associati all'utilizzo del software Kaspersky da parte di enti governativi e infrastrutture critiche negli Stati Uniti.

La risposta del Kaspersky Lab alle sanzioni statunitensi

In risposta, Kaspersky Lab ha negato qualsiasi illecito e ha affermato che le sanzioni sono "infondate e dannose". La società ha dichiarato di continuare a operare nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili. Alcuni esperti di sicurezza informatica hanno espresso dubbi sull'efficacia delle sanzioni, affermando che potrebbero avere un impatto limitato sulle operazioni di Kaspersky Lab.

Per gli utenti attuali di Kaspersky Lab, le sanzioni non hanno alcun impatto diretto. Gli utenti possono continuare a utilizzare il software antivirus Kaspersky già installato sui propri dispositivi. Tuttavia, negli Stati Uniti non sarà più possibile acquistare o aggiornare il software Kaspersky.

Le sanzioni contro i dirigenti di Kaspersky Lab rappresentano un'escalation significativa nella tensione tra Stati Uniti e Russia nel settore della cybersicurezza. Le implicazioni a lungo termine di questa mossa rimangono da vedere.