US Open: Errani e Vavassori in finale nel doppio misto, guardala in streaming

Sara Errani e Andrea Vavassori questa sera faranno sognare il tennis italiano. Per la prima volta nella storia, infatti, una coppia italiana ha conquistato la finale nel doppio misto di un torneo del Grande Slam, in questo caso gli US Open 2024 che ha tra i protagonisti nostrani anche Jannik Sinner, che nel singolo ha conquistato la semifinale.

Cosa c'è da sapere sulla finale del doppio misto

A contendere il titolo nel doppio misto degli US Open 2024 ci sarà la coppia padrona di casa formata da Taylor Townsend e Donald Young. In semifinale, invece, Errani e Vavassori hanno eliminato un'altra coppia americana, in quel caso formata da Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic col punteggio di 6-3, 7-5.

Non sarà dunque un incontro semplice per la coppia italiana, ma essere arrivati a questo punto obbliga a sognare la conquista del titolo, specie con la soddisfazione di battere in casa degli avversari formidabili come Townsend e Young davanti al loro pubblico.

