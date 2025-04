Apple Music: provala gratis per uno o tre mesi

Tra le piattaforme per ascoltare canzoni e podcast più popolari, ormai Apple Music si è ritagliata un ruolo da protagonista. Sono milioni le persone che ogni giorno ascoltano lo sterminato catalogo di contenuti di questa piattaforma, che ogni giorno aggiunge novità.

Utilizzabile su tutti i dispositivi della casa di Cupertino oltre che su Android e PC Windows, può anche essere provata gratuitamente. Tutti i nuovi utenti o comunque chi attiva un nuovo account può provarla free per un mese, mentre chi ha acquistato un dispositivo compatibile (li vedremo nelle prossime righe) potrà usufruire addirittura di tre mesi gratis. In ogni caso, per sbloccare la prova gratuita, bisogna andare sul sito di Apple Music.

Ascolta Apple Music gratis fino a tre mesi

Apple Music offre un'esperienza d'ascolto incredibile, con audio spaziale e senza pubblicità o interruzioni. Per averla è necessario sottoscrivere un abbonamento da 10,99€ al mese oppure attivare un piano Apple One (a partire da 19,95€ al mese). Tuttavia, per godere di questa piattaforma gratis e testarla per un certo periodo, basta sbloccare la prova free.

I nuovi utenti e chi attiva un nuovo account può provarla gratuitamente per 30 giorni. In alternativa, chi ha acquistato uno dei dispositivi seguenti potrà usufruire di una prova gratuita di ben 3 mesi, che può essere richiesta entro 90 giorni dall'attivazione.

Chi ha acquistato un iPhone, un iPad, un Mac oppure una Apple TV dovrà, semplicemente, accedere all'app di Apple Music e riscattare la promo. Chi ha acquistato un Apple Watch, invece, dovrà accedere all'app del servizio dall'iPhone abbinato. Acquistando un dispositivo a scelta tra AirPods, HomePod, cuffie o altoparlanti Beats (Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds) bisognerà accedere all'app dall'iPhone o dall'iPad abbinato.

Per urufruire delle promozione basta andare sul sito di Apple Music.

