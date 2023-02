Urbanista Stockholm Plus: auricolari wireless ECCELLENTI al 46%

Oggi voglio segnalarti questi auricolari wireless molto belli esteticamente, comodi e dall'ottimo suond. In questo momento sono in offerta al 46%, niente male. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Urbanista Stockholm Plus a soli 36,98 euro, invece che 69 euro.

A questo stesso prezzo puoi averli in due colorazioni: rosa oro e verde oliva. Con qualche euro in più potrai scegliere anche tra bianco, nero e titanio. Questi auricolari offrono un ottimo audio e una connessione stabile. Sono impermeabili e garantiscono più di 20 ore di autonomia.

Urbanista Stockholm Plus: auricolari eleganti e comodi

Gli auricolari wireless Urbanista Stockholm Plus si distinguono certamente per il design stiloso dai colori particolari che si adatta al tuo look. Sono molto leggeri e comodi. Anche la custodia è molto bella e pratica, con delle piccole luci davanti che indicano la batteria totale residua. Sono in grado di durare per più di 20 ore complessive e per 5 ore con una sola ricarica. Le puoi indossare anche per fare sport dato che sono resistenti all'acqua con certificazione IPX4.

Godono della connettività Bluetooth 5.0 che garantisce una connessione stabile con ogni tuo dispositivo e un accoppiamento veloce. Restituiscono un suono limpido e privo di distorsioni anche ad alto volume. Potrai ascoltare la tua musica preferita riuscendo a percepire ogni singolo strumento. Grazie ai microfoni interni la tua voce risulterà forte e chiara a chi ti scolta, senza rumori di sottofondo. Hanno anche dei comodi comandi touch.

Fai presto perché questa non è un offerta che si vede tutti i giorni. Per cui, prima che finisca, vai su Amazon e acquista i tuoi Urbanista Stockholm Plus a soli 36,98 euro, invece che 69 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.