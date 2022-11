Una settimana di corsi gratis: ecco i Domestika Days

Vorresti partecipare a corsi gratis oppure scaricare risorse come eBook, tutorial e pennelli per Photoshop senza sborsare un centesimo? Approfitta dei Domestika Days: una settimana di contenuti a costo zero messi a disposizione dalla piattaforma creativa più amata del web. Dopo il grande successo delle edizioni passate, torna un appuntamento imperdibile che dà la possibilità a chiunque di accedere gratuitamente a una selezione di corsi e lezioni diversi ogni giorno.

Come accedere ai contenuti gratuiti

I Domestika Days nascono per dare la possibilità a tutti gli utenti iscritti alla piattaforma di sperimentare i corsi senza costi aggiuntivi ed eventualmente acquistarli a un prezzo promozionale. Ogni giorno Domestika mette a disposizione gratuitamente una selezione di corsi e lezioni: ad esempio oggi è possibile cimentarsi con la moda, il fotoritocco, il cake design e l'illustrazione, il fotoricamo e le tecniche di visual thinking.

Tanti argomenti che permettono di incontrare le esigenze di tutti. Chi dispone di un abbonamento a Domestika Plus, inoltre, potrà accedere a una selezione gratuita aggiuntiva. La piattaforma mette a disposizione anche singole lezioni e risorse aggiuntive da scaricare gratis, tra cui eBook, pattern, guide, template, esercizi e tanto altro. Insomma: un'intera settimana per provare i corsi Domestika oppure avvicinarci a nuove competenze mai sperimentate prima.

Come partecipare ai Domestika Days? Basterà essere iscritti alla piattaforma e collegarsi a questo link: ogni giorno verranno aggiunti nuovi corsi e lezioni gratis a cui attingere per un periodo di tempo limitato.

