Una qualità MAGICA! In OFFERTA la Tastiera Apple Magic Keyboard

Una tastiera è importante, sia per il comfort dei propri polsi, sia quello delle dita, e ovviamente per l'utilità e la qualità del lavoro che puoi produrre. Con la vita frenetica di oggi è importante fare ciò che serve anche quando si è fuori casa, e una tastiera wireless è l'emblema di questo. Se stai cercandola per il tuo tablet o smartphone Apple, la scelta giusta è ORA in offerta!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon la Tastiera Apple Magic Keyboard a soli 85,99€, con uno sconto del 21% che ti farà risparmiare ben 23€ sul prezzo di listino!

Apple, la qualità è una garanzia

La Magic Keyboard si connette in wireless al tuo Mac, iPad o iPhone via Bluetooth, e ovviamente grazie alla batteria interna ricaricabile, non ci sono pile da cambiare! La batteria integrata dura così tanto che passerà almeno un mese prima di doverla ricaricare (ovviamente a seconda del tempo di utilizzo).

In dotazione insieme a questa Tastiera Apple Magic wireless avrai anche il cavo di ricarica da USB-C a Lightning per collegarla e ricaricarla tramite la porta USB-C del tuo Mac o iPad.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.