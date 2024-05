Una primavera e un'estate di sport sulla Rai: come seguire tutto in streaming dall'estero

La RAI ha annunciato che sarà una primavera e un'estate di grande sport sui suoi canali. Adesso sarà possibile godersi persino le partite della fase finale di Europa League, che vedono ancora impegnate Atalanta e Roma che sognano un finale tutta italiana.

Ci sono però anche gli internazionali BNL d'Italia con undici match singolari (uno al giorno), la finale singolare femminile o la finale di doppio maschile o femminile. E poi il Giro d'Italia, il prossimo Tour de France che partirà dall'Italia, gli Europei di calcio e i giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi.

Puoi vedere tutti questi grandi eventi sui canali televisivi della RAI e in diretta streaming su RaiPlay, mentre se ti trovi all'estero dovrai affidarti ad una buona VPN come NordVPN per accedervi come se ti trovassi in Italia.

Lo sport della RAI in streaming con NordVPN

Per usare NordVPN a questo scopo dovrai seguire una procedura abbastanza semplice che ti spieghiamo di seguito:

Abbonarti innanzitutto a NordVPN con la nuova offerta di maggio che prevede fino al 71% di sconto sul piano biennale, 3 mesi extra gratis e fino a 50 euro di gift card da spendere come vuoi Scaricare NordVPN sul dispositivo che intendi usare per la visione (PC, smartphone, tablet o altro ancora) Aprire NordVPN e inserire le credenziali ricevute in fase di iscrizione Aprire la pagina dei server e selezionare un server VPN situato in Italia Aprire RaiPlay e dare il via allo streaming

Come vedi, nulla di particolarmente complicato. Inoltre, usare NordVPN ti conferisce numerosi altri vantaggi come la possibilità di navigare in totale anonimato al sicuro, di essere protetto se sfrutti delle WiFi pubbliche, il blocco automatico dei download malevoli e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.