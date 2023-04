Pensa alla tua sicurezza e a quella dei tuoi familiari. Oggi è facilissimo, ti basterà disporre del sistema giusto e noi abbiamo scovato per te non solo un ottimo prodotto ma anche in super sconto. Acquistando ora su Amazon la telecamera da esterno senza fili BOIFUN con uno sconto che ti fa risparmiare ben 20 euro da prezzo di mercato. Ma non finisce qui perché flaggando la casella coupon potrai usufruire di un ulteriore sconto del 25%.

Grazie al doppio sconto ora disponibile su Amazon dal costo di mercato di 99,99 euro tu puoi acquistare la telecamera a soli 60 euro, quindi con un risparmio netto di ben 40 euro. Non è fantastico?

Vivi sicuro e senza l'ansia che qualcuno si intrufoli in casa tua con la telecamera da esterno senza fili BOIFUN

La telecamera da esterno BOIFUN offre una visione notturna a colori Full HD 2K e un raggio di rilevamento fino a 20 metri. Con il sensore ad alte prestazioni, le immagini sono nitide e i dettagli vengono catturati in modo eccellente. In caso di rilevamento di una figura umana le luci di riempimento si accendono automaticamente mostrando un'immagine a colori e permettendoti in questo modo di identificare il colore dell'auto o dei vestiti di uno sconosciuto.

Questa telecamera utilizza un algoritmo AI avanzato e un sensore PIR per rilevare con precisione i movimenti umani e inviare notifiche in tempo reale. In caso di allarme, la telecamera emette anche un suono di allarme fino a 110 dB per scoraggiare gli intrusi. Inoltre puoi mandare via gli ospiti indesiderati anche attraverso la funzione vocale.

Il dispositivo di sicurezza è dotato di una batteria di grande capacità da 10400 mAh che dura 120 giorni per carica. Funziona anche se la corrente viene interrotta da un ladro astuto. Rispetto alle telecamere tradizionali la telecamera da esterno BOIFUN impiega solo 5 minuti per l'installazione e non è necessario posare alcun cavo. In questo modo risparmi sui costi del materiale di installazione, sui costi di manodopera e le pareti risulteranno pulite. E grazie al design professionale dell'interfaccia utente questa è abbastanza semplice da usare.

Infine questa telecamera supporta voce bidirezionale, è impermeabile, ha un grandangolo di 130°, WiFi 4dBi, area di allarme personalizzata, archiviazione su scheda SD e archiviazione su cloud, monitoraggio online multi-persona di più scene ed è compatibile con Amazon Alexa.

Rendi sicura la tua casa, oggi puoi farlo ad un prezzo davvero bassissimo con la telecamera da esterno BOIFUN, acquistala ora su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.