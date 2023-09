Un rientro a scuola da 10 e lode con Mondly: 96% di sconto

Il gigante dell'apprendimento delle lingue, Mondly, offre un affare irresistibile per il ritorno a scuola. Approfitta di uno sconto del 96% sul piano a vita e trasforma il tuo apprendimento delle lingue in un'esperienza divertente ed efficace. Con oltre 100 milioni di download e un approccio basato sulla scienza neurale, Mondly ti aiuta a padroneggiare nuove lingue più velocemente di quanto tu possa immaginare.

Sei pronto per il successo linguistico?

Mondly, l'app premiata da Facebook come "App dell'Anno" e considerata la "Migliore Nuova App" da Apple, sta rivoluzionando il modo in cui impariamo le lingue. Con oltre 100 milioni di download, Mondly si è affermata come una delle piattaforme più popolari per l'apprendimento delle lingue al mondo.

L'app offre un approccio innovativo che combina esercizi incentrati sulla conversazione, il riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per farti padroneggiare nuove lingue come un vero madrelingua. Che tu sia uno studente, un professionista o semplicemente un appassionato di lingue, Mondly è il tuo alleato per raggiungere il successo linguistico.

Grazie a una solida base scientifica neurale e all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, Mondly ti consente di imparare nuove lingue più rapidamente di chiunque altro. L'approccio di Mondly è basato sulla gamification e sull'utilizzo di tecnologie avanzate per l'apprendimento delle lingue, trasformando il processo di apprendimento in un'esperienza coinvolgente e gratificante. Non imparerai una nuova lingua perché devi, ma perché vorrai farlo.

I vantaggi dei corsi di lingua Mondly:

Concentrandoti su frasi di uso comune, inizierai a memorizzare le parole più utilizzate, a costruire frasi e a partecipare a conversazioni in pochissimo tempo

in pochissimo tempo Mondly collabora con madrelingua professionisti per garantire pronunce impeccabili e accenti naturali , aiutandoti a parlare come un vero nativo

e , aiutandoti a parlare come un vero Grazie a un Chatbot dotato di riconoscimento vocale di prim'ordine e corsi esclusivi in Realtà Aumentata , potrai mettere subito in pratica ciò che hai imparato

dotato di e corsi esclusivi in , potrai mettere subito in pratica ciò che hai imparato Memorizza le informazioni usando un sistema di ripetizione unico : Mondly utilizza intervalli di ripetizione collaudati ed efficaci che ti consentono di apprendere rapidamente nuove lingue

usando un sistema di : Mondly utilizza intervalli di ripetizione collaudati ed efficaci che ti consentono di apprendere rapidamente nuove lingue A differenza di molte altre app linguistiche, Mondly ti permette di iniziare da una qualsiasi delle 41 lingue disponibili, facilitando notevolmente il tuo apprendimento

Per un tempo limitato, Mondly offre uno sconto incredibile del 96% sul piano a vita. Il prezzo scende da 1999,99 euro a soli 89,99 euro. È un'opportunità da non perdere: non solo imparerai una nuova lingua, ma trasformerai anche il modo in cui impari. Approfitta della promozione "Back to School" prima che scada.

