Un PC ma in versione MINI con Windows 11 Pro: COUPON DA 140€ di sconto!

Un mini PC è un computer compatto che incorpora tutti i componenti essenziali di un computer tradizionale, ma in dimensioni notevolmente ridotte. Oggi è possibile acquistare su Amazon un Mini PC con Windows 11 Pro con un coupon da 140€ di sconto per un prezzo finale di 259,00€.

Il coupon per il Mini PC è super competitivo!

Il Mini PC con processore Intel Core i5-8259U di 8a generazione, dotato di Windows 11, offre prestazioni eccezionali in un pacchetto compatto. Con quattro core fisici e otto thread, il processore ha una frequenza base di 2,3 GHz, che può raggiungere una frequenza turbo di 3,8 GHz, con una cache di L3 da 6 MB per un'elaborazione dati rapida.

Questo Mini PC gestisce senza sforzo attività quotidiane come navigazione web, streaming video e la gestione di documenti. Inoltre, con 16GB di RAM in modalità dual channel e un disco SSD SATA da 512GB, questo Mini PC offre una potente velocità di elaborazione e abbondante spazio di archiviazione.

Hai anche la possibilità di espandere ulteriormente la capacità di storage utilizzando lo slot per schede SSD da 2,5 pollici. La scheda grafica Intel Iris Plus Graphics 655 permette una gestione efficiente di attività grafiche, compresi video 4K a 60 fps e rendering. Supporta anche la tecnologia di decodifica VP9 e Intel Quick Sync Video per una conversione rapida dei video.

Con porte VGA e 2x HDMI, il Mini PC può supportare tre schermi contemporaneamente, migliorando la produttività e l'esperienza visiva. Infine, con diverse porte USB, rete WiFi dual-band e Bluetooth, la connettività è stabile e veloce, garantendo una piacevole esperienza d'uso.

Il Mini PC con Windows 11 Pro è in sconto su Amazon tramite l'applicazione di un coupon da 140€ per un prezzo finale di 259,00€.

