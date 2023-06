Un colore per ogni esigenza: 5 fantastiche le chiavette USB da 16GB ora in offerta

Oltre alla memoria vuoi anche un po' di stile? Oppure sei così meticoloso e vuoi avere una pendrive per ogni tipo di esigenza, o perché no, genere musicale? Con queste 5 chiavette USB colorate da 16GB, potrai fare tutto quello che vuoi, e a un prezzo incredibile che comprende tutto il set!

Da oggi infatti puoi acquistare le 5 Pendrive colorate di SunData da 16GB ognuna a soli 16,14€ complessivi, con uno sconto sul totale pari al 19%.

Dai colore alla tua musica con le pendrive SunData!

Si tratta di ben 5 chiavette USB 2.0 dalla capacità di 16GB ognuna, con colori diversi che potrai adattare ad ogni tipo di contenuto che preferisci. I colori sono Nero, Blu, Verde, Rosso, e Giallo Oro. Come i migliori prodotti di questo tempo, ti basterà collegare la chiavetta al vostro PC, o magari alla vostra auto, per utilizzarle subito senza bisogno di altre installazioni.

Queste 5 chiavette USB 2.0 SunData sono adatte per la memorizzazione, il trasferimento e la condivisione di dati digitali, e sono garantite per 12 mesi. Ovviamente sono compatibili non solo con USB 2.0, ma anche con le versioni successive.

