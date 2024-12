Un classico di Natale per il weekend dell'Immacolata: cosa vedere su Disney+

Siamo giunti al weekend dell'Immacolata che, secondo la tradizione (ormai spesso anticipata), rappresenta ufficialmente l'apertura dell'attesa che ci porterà verso il Natale. Una prima occasione per stare insieme ad amici e parenti con giocate a carte o all'intramontabile tombola o per godersi sul divano un magnifico classico di Natale.

In questo senso, Disney+ è la soluzione migliore dato che ti propone una serie di grandi classici natalizi da goderti con il partner, gli amici o la tua famiglia. Vediamo qualche esempio.

Disney+: i classici natalizi da non perdere

Il catalogo di Disney+ è davvero ricco per quanto riguarda i film di Natale: come possiamo non citare due intramontabili come Mamma Ho Perso l'Aereo e il suo relativo sequel, per non parlare di A Christmas Carol o The Nightmare Before Christmas.

Poi c'è la lunghissima sfilza di grandi classici Disney: Biancaneve e i Sette Nani, Cenerentola, Il Re Leone, La Bella e la Bestia, Aladdin e molti altri ancora. Se preferisci qualcosa di più recente ecco Frozen, Oceania, Toy Story o Inside Out.

La lista potrebbe continuare ancora all'infinito se pensiamo anche agli speciali TV, come quello firmato Marvel per i Guardiani della Galassia, e le tante pellicole pensate per godersi la magia del Natale.

Se non sei abbonato a Disney+ questo è il momento migliore per regalarselo: i prezzi partono da 5,99 euro al mese, ma se scegli un piano annuale Standard o Premium pagherai soltanto 10 mesi su 12, ricevendo di fatto 60 giorni di abbonamento totalmente gratuito.

