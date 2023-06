Ultramarine Linux 38: arrivato Linux 6.3

Il team di coder di Ultramarine Linux ha reso noto alla propria community di utenti la relase della nuova versione stabile del progetto. Ultramarine Linux 38 si basa sui pacchetti software presenti nei repository di Fedora 38. Dunque condivide con essa quasi tutti i principali "pacchetti core". Tuttavia differisce su alcuni punti ben precisi, ad esempio. Ultramarine Linux 38 include il nuovissimo Linux 6.3. Ovvero la più recente incarnazione del kernel del Pinguino che include diverse innovazioni interessanti comei nuovi DRM accelerated driver pensati per le VPU (Versatile Processing Unit) di Intel. Senza contare poi un bacino non indifferente di firmware dedicati a diversi device presenti in commercio.

Ultramarine Linux 38, nome in codice "Tortuga", implementa il nuovo scheduler realizzato dai developer di System76. Tale componente software consente un boost prestazionale di rilievo, sopratutto per quanto riguarda la fluidità della sessione desktop e dei diversi applicativi sfruttati dall'utente durante i diversi workflow. Inoltre, cosi come avviene su Fedora 38, il processo di riavvio/spegnimento del sistema operativo è stato velocizzato notevolmente grazie ad una serie di path apposite che vanno a ridurre le tempistiche della sequenza di showdown.

Di serie Ultramarine Linux 38 viene distribuita su vari file ISO dedicati a vari ambienti grafici open source. La versione di riferimento monta Budgie 10.7 mentre le altre flavor sono quelle pensate per: GNOME Shell 44.1, Plasma KDE 5.27.5 LTS (Long Term Support) e Pantheon, ovvero il desktop environment realizzato dai programmatori di ElementaryOS. La versione con Plasma KDE include poi KDE Frameworks 5.106 e KDE Gear 23.04.1, due delle versioni più recenti dei software e delle librerie che animano KDE. Gli utenti di Ultramarine Linux 38 hanno quindi l'imbarazzo della scelta per quanto concerne la propria sessione desktop.

Gli sviluppatori di Ultramarine Linux offrono anche degli script dedicati alla conversione completa della propria installazione di Fedora 38 in Ultramarine Linux 38 , cosi da non dover reinstallare il sistema operativo da zero. I media d'installazione della distribuzione sono disponibili per il download direttamente dal sito ufficiale.