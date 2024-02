Ultimi giorni per uno sconto del 96% sulle 41 lingue a vita Mondly

San Valentino è ormai passato da qualche giorno, ma è sempre una buona occasione per fare un regalo a una persona speciale. Per un periodo limitato, Mondly offre l'accesso a vita a ben 41 lingue per soli 89,99 euro, anziché 1999,99 euro. Uno sconto del 96% su una vasta gamma di lingue, tutto in un unico acquisto.

Tutti i vantaggi della piattaforma

Mondly è molto più di un'app per imparare le lingue. Con oltre 110 milioni di download, ha dimostrato di essere un leader nel settore dell'apprendimento linguistico. Combina esercizi incentrati sulla conversazione, il riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per offrirti un'esperienza coinvolgente e efficace.

Che tu abbia sempre desiderato imparare una nuova lingua o che tu voglia migliorare le tue competenze linguistiche, Mondly è la soluzione perfetta. È divertente, veloce e facile da usare. Con strategie di gamification e tecnologie all'avanguardia, Mondly rende l'apprendimento delle lingue un'esperienza piacevole e gratificante.

Una delle caratteristiche distintive di Mondly è la sua capacità di adattarsi alle tue esigenze. Con l'accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR e test dei progressi in inglese con contenuti Pearson, puoi personalizzare il tuo percorso di apprendimento in base ai tuoi interessi e obiettivi.

Inoltre, Mondly si impegna a offrirti la migliore esperienza linguistica possibile. Collabora con madrelingua professionisti per garantirti pronunce impeccabili e accenti autentici. Inoltre, utilizza un chatbot con riconoscimento vocale e un sistema di ripetizione unico basato su intervalli collaudati per aiutarti a memorizzare rapidamente nuove informazioni.

L'offerta Mondly sarà disponibile ancora per pochi giorni: approfitta della promozione online per risparmiare il 96% sul piano a vita, che ti darà l'accesso illimitato e senza abbonamento a tutte le 41 lingue disponibili.

