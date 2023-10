Ultimi giorni per avere una Nintendo Switch gratis con Sky

Continua l'offerta Sky che ti regala una Nintendo Switch. Ma sbrigati, il tempo sta per scadere, e ti restano solo due giorni per cogliere questa opportunità.

Sky ti offre infatti un pacchetto eccezionale, che comprende Sky TV, Netflix e Sky Cinema, il tutto a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro. Una cifra che ti farà risparmiare e che ti consentirà di godere di un mondo di intrattenimento senza eguali e avere il diritto di richiedere una Nintendo Switch che ti verrà consegnata senza costi aggiuntivi prima di Natale.

Cosa include l'offerta Sky che regala una Nintendo Switch

Il pacchetto a cui potrai accedere include:

Sky TV: Grazie a Sky TV, avrai accesso a un'ampia varietà di contenuti televisivi, dalle celebri serie TV alle emozionanti produzioni Sky Original. Potrai seguire le tue serie preferite, italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA. Inoltre, gli show di Sky sono noti per offrire intrattenimento per tutta la famiglia.

Sky Cinema: Se sei un appassionato di cinema, Sky Cinema è la risposta alle tue esigenze. Oltre 200 prime visioni l'anno, il meglio del cinema italiano e internazionale e nuovi film Sky Original pensati apposta per te. Con Sky Cinema, ora potrai godere anche di Paramount+, senza costi aggiuntivi. Un'offerta che ti permette di immergerti nel mondo del cinema come mai prima d'ora.

Netflix: E se sei un grande fan del catalogo Netflix, Sky ti permette di mantenere il tuo account Netflix o crearne uno nuovo per guardare Netflix su Sky Q e su tutti i tuoi dispositivi. Inoltre, con questa offerta, avrai accesso a Netflix piano Base in HD 720p su uno schermo alla volta, senza fastidiose interruzioni pubblicitarie.

Ma la sorpresa più grande di tutte è la possibilità di ricevere una Nintendo Switch gratis.. Sky ti offre l'opportunità di aggiudicarti la console di gioco più desiderata al mondo, senza costi aggiuntivi. Ma dovrai affrettarti, perché questa promozione termina il 25 ottobre.

Quindi, se sei un appassionato di intrattenimento e vuoi una Nintendo Switch gratis, non perdere tempo. Abbonati a Sky con il pacchetto Sky TV, Netflix e Sky Cinema a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro. Questa è un'offerta che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.