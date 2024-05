Con Apple Music ascolti tutta la musica che vuoi, GRATIS, per 1 mese

Apple Music è la piattaforma streaming della mela morsicata che include un vasto catalogo di oltre 100 milioni di brani di ogni genere. Se non lo conosci o se non ti è mai capitato di provarlo, pure se possiedi un dispositivo Apple, sappi che hai a disposizione una prova gratuita di un mese. Al termine della prova potrai decidere se proseguire o rinunciare senza costi aggiuntivi.

Apple Music gratis: sperimenta il Dolby Atmos e l'audio lossless

Tra le tante funzioni a disposizione con Apple Music, puoi sfruttare quella relativa alla visualizzazione dei testi con cui cantare insieme alle tue canzoni preferite e immergerti completamente nell'esperienza musicale.

Con i consigli personalizzati e le playlist curate dalla redazione di Apple Music, puoi inoltre scoprire costantemente nuove tracce e artisti che si adattano ai tuoi gusti musicali. Senza dimenticare gli esclusivi contenuti originali, che arricchiscono ulteriormente l'offerta di intrattenimento musicale.

Un'innovazione recente è l'introduzione del supporto per Dolby Atmos, che offre un'esperienza audio immersiva e coinvolgente attraverso cuffie compatibili e la maggior parte delle cuffie Bluetooth. E per completare il tutto, ecco la possibilità di ascoltare brani in formato audio lossless, che garantisce una qualità audio superiore mantenendo tutti i dettagli sonori.

Apple Music è un vero e proprio viaggio nel mondo della musica: provalo gratis per 1 mese poi sarai libero di decidere cosa fare.

