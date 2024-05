Con Samsung vai sempre sul sicuro: TV 4K da 65 pollici ad un PREZZO SCONTATISSIMO

Samsung offre sempre il massimo della qualità per ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 32% sulla TV 4K da 65 pollici per un prezzo totale e finale di 649€.

La TV Samsung 4K da 65 pollici è la scelta ideale per un'esperienza di visione senza pari, arricchita da colori vibranti e dettagli nitidi. Grazie alla tecnologia PurColour, le immagini prendono vita con colori ottimizzati che rendono i film e i programmi ancora più coinvolgenti e realistici, trasportandoti in un mondo di intrattenimento straordinario.

Il potente processore Crystal 4K, dotato di un sistema di Upscaling, garantisce che tutti i tuoi contenuti preferiti raggiungano una risoluzione 4K, offrendoti un'esperienza di visione straordinaria anche con materiale non nativo in 4K. Il Smart Hub, con tre categorie dedicate - Media, Game e Ambient, ottimizza la tua esperienza TV in base al tuo utilizzo, offrendoti una navigazione intuitiva e personalizzata.

L'audio è un elemento fondamentale dell'esperienza televisiva e la TV Samsung 4K da 65 pollici non delude. Con un audio surround 3D e l'audio virtuale del canale superiore, ti immergerai completamente nell'azione, vivendo ogni momento con una profondità e una chiarezza straordinarie.

La funzione Adaptive Sound analizza la scena in tempo reale e ottimizza l'audio in base al tipo di contenuto, offrendoti suoni vividi e bilanciati che si adattano perfettamente a ciò che stai guardando, completando così l'esperienza di visione coinvolgente offerta dalla TV Samsung 4K da 65 pollici.

