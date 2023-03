Ubuntu Touch: tutti i pacchetti sono stati migrati ad Ubuntu 20.04 LTS

Il team di coder della UBports Foundation ha reso noto alla propria community il rilascio di un nuovo major update di Ubuntu Touch. Si tratta della nota distribuzione Linux dedicata ai dispositivi mobile nata dalle ceneri dall'omonimo progetto, ormai defunto, di Canonical. I volontari che compongono e animano UBports proseguono quindi autonomamente lo sviluppo di Ubuntu Touch da diversi anni e sono finalmente riusciti ad ultimare i lavori di transizione di tutti i pacchetti del sistema ad Ubuntu 20.04 LTS (Long Term Support). A causa della scarsità di forza lavoro infatti, fenomeno che colpisce molti più progetti open source di quanto si possa credere, i pacchetti "core" di Ubuntu Touch erano sostanzialmente fermi ad Ubuntu 16.04 LTS, ovvero l'edizione della distribuzione che veniva utilizzata dai coder Canonical poco prima che il tutto venisse cancellato dall'azienda.

Con il passaggio ai pacchetti di Ubuntu 20.04 LTS l'intero sistema è stato sostanzialmente svecchiato e diversi pacchetti possono ora essere gestiti e mantenuti con molta più facilità visto che non è necessario lavorare con software obsoleto o molto datato. Tale contesto permetterà quindi uno sviluppo più agevole delle nuove funzionalità ed una implementazione semplificata di patch e bugfix. Ovviamente l'ideale per gli utenti sarebbe stato un porting completo alla più recente release LTS, Ubuntu 22.04, tuttavia non escluso che i coder decidano di muoversi in questo senso nel prossimo futuro.

Con la transizione ad Ubuntu 20.04 LTS il ramo di sviluppo è stato sostanzialmente azzerato e di fatti la nuova build si chiama OTA-1 Focal, dal nome in codice della release ovvero "Focal Fossa". Gli smartphone ufficialmente supportati da tale edizione sono: Fairphone 4, Google Pixel 3a, Vollaphone, Vollaphone 22 e Vollaphone X. Nelle precedenti versioni del sistema il bacino di hardware supportato era molto più vasto ma per diverse questioni i coder hanno deciso di focalizzarsi momentaneamente su tali dispositivi.