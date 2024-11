Ubuntu Touch OTA-6: miglioramenti del display wireless e bugfix

La Fondazione UBports ha annunciato oggi il rilascio e la disponibilità generale di Ubuntu Touch OTA-6. Si tratta del sesto aggiornamento del sistema operativo mobile Ubuntu Touch basato su Ubuntu 20.04 LTS. Arrivato più di tre mesi dopo Ubuntu Touch OTA-5, l'aggiornamento Ubuntu Touch OTA-6 migliora la stabilità della funzionalità di visualizzazione wireless su alcuni dispositivi e aggiunge il supporto per le nuove generazioni di Android HAL (hardware abstraction layer). Ciò consentirà agli sviluppatori di trasferire i dispositivi Android più recenti su Ubuntu Touch. Come affermato dagli sviluppatori sul blog ufficiale: "Questo mira a migliorare il supporto di Ubuntu Touch ai dispositivi più recenti come Fairphone 5 e il prossimo Volla Phone Quintus, tuttavia ciò non implica ancora un supporto completo per tali dispositivi".

Ubuntu Touch OTA-6: i dispositivi supportati dal nuovo aggiornamento

Con il nuovo aggiornamento sono ora supportati due nuovi dispositivi rispetto alla versione precedente, ovvero OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100. Ubuntu Touch OTA-6 include anche vari aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug per un'esperienza Ubuntu Touch più stabile e affidabile. Per saperne di più è possibile consultare l'annuncio di rilascio dell’update. Ubuntu Touch OTA-6 è disponibile per svariati dispositivi. In particolare, si tratta di Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3 e 3+, Fairphone 4, Google Pixel 3a e 3a XL, JingPad A1, Oneplus 5 e 5T, OnePlus 6 e 6T, OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord N100, Sony Xperia X, Vollaphone, Vollaphone X, Vollaphone 22, Vollaphone X23, Xiaomi Poco X3 NFC/X3.

Durante la call per la fase di test, OTA-6 ha promesso il supporto VoLTE per i dispositivi Volla Phone X23 e Volla Phone 22 che eseguono la porta Halium 12. Tuttavia, a causa di una regressione scoperta all'ultimo minuto, è stato annullato e posticipato per un futuro aggiornamento di Ubuntu Touch.