Ubuntu Touch OTA-23: introdotto il supporto alle radio FM

Il team di coder della UBports Foundation ha annunciato la disponibilità di un nuovo upgrade per Ubuntu Touch, ovvero la distribuzione Linux dedicata ai dispositivi mobile basata sul defunto progetto software di Canonical. La fondazione UBports, composta da volontari e contributori, ha infatti ripreso ciò che i developer di Ubuntu avevano abbandonato ed ha ripreso lo sviluppo. Questo è ovviamente possibile grazie alla natura open source di Ubuntu Touch, infatti tutto il suo codice è disponibile online sotto licenza GPL (GNU General Public License). Ubuntu Touch OTA-23 introduce alcune interessanti novità che vanno a migliorare la user experience generale della distribuzione.

Una delle innovazioni più interessanti riguarda il supporto ai chip per la Radio FM tramite l'applicativo chiamato FM Radio App. Nel dettaglio gli smartphone supportati da tale funzionalità sono tre ovvero: il BQ E4.5 Ubuntu Edition, il BQ E5 HD Ubuntu Edition e lo Xiaomi Note 7 Pro. In Ubuntu Touch OTA-23 è stata abilitata anche la gestione della tecnologia di wireless display per lo Halium 9 ed i device più recenti della medesima casa madre che supportano Ubuntu Touch. Oltretutto è arrivato anche il codice per amministrare l'hardware decoding dei contenuti multimediali sul tablet Jingpad tramite l'apposita applicazione chiamata Media Player App.

Ubuntu Touch OTA-23 porta con se anche un vasto bacino di piccole migliorie. Ad esempio: L'applicazione dedicata alla messaggistica non mostra più l'icona per gli allegati se l'opzione degli MMS è disabilitata, l'app drawer Lomiri non si nasconde più quando l'apposita impostazione è disattivata, ed i coder hanno sistemato anche il playback della musica quando il device viene bloccato, adesso infatti non dovrebbero più verificarsi interruzioni della riproduzione inaspettate.

Ubuntu Touch OTA-23 è in fase di rolling out per tutti i device supportati, come: l'Asus Zenfone Max Pro M1, il Fairphone 2 e 3, il Google Pixel 2/3a ed il Nexus 6P/5/4.