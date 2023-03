Ubuntu: rilasciati i file ISO dedicati ai PolarFire SoC

Il team di developer Canonical ha reso noto alla propria community di utenti il rilascio delle nuove Ubuntu image dedicate ai PolarFire SoC FPGA Icicle Kit di Microchip. Queste RISC-V development board sono delle piattaforme low-cost dedicate appunto allo sviluppo di soluzioni software ed applicativi di varia tipologia dedicate a diversi settori, come ad esempio: l' Imaging, l'AI/ML (Machine Learning), l'industrial automation, l'IoT (Internet of things), il Wireline Access Networks o anche per il settore della difesa e dell'automotive. Questi kit includono delle memorie RAM (Random Access Memory) LPDDR4 oltre alle canoniche flash memory eMMC per il sistema operativo. Inoltre sono include delle PCIe root port e delle porte d'espansione dedicate ad altre board come il Raspberry Pi o il mikroBUS cosi da consentire il quick prototyping dei diversi progetti.

I PolarFire FPGA Icicle Kit sono molto conosciuti per le loro grandi capacità di real-time execution con bassi consumi energetici. Dunque è normale che il Canonical abbia deciso di realizzare dei media d'installazione dedicati proprio a tali board per gli sviluppatori software.

Ecco una parte dell'annuncio ufficiale di Canonical in merito al rilascio di queste edizioni di Ubuntu:

"La disponibilità di Ubuntu sul PolarFire SoC FPGA Icicle Kit è il risultato della collaborazione tra Canonical ed il team di Microchip. Canonical ha infatti eseguito il porting della distribuzione su tale board proprio grazie al supporto di Microchip. Ubuntu fornisce una commercial-grade Linux distribution per gli innovatori e sviluppatori software. Il package manager di Ubuntu semplifica l' user application development e fornisce un ambiente familiare ai coder che colma il gap tra le comuni piattaforme desktop ed gli embedded Linux device."

Nello specifico i nuovi file ISO dedicati al PolarFire SoC FPGA Icicle Kit sono basati su Ubuntu 22.04.2 ovvero la più recente edizione LTS (Long Term Support) della distribuzione di Canonical.