Ubuntu: rilasciati diversi Linux Kernel Security Update

Il team di developer Canonical ha avviato il rilascio di un nuovo set di Linux Kernel Security Update dedicato a tutte le versioni di Ubuntu supportate, con l'eccezione della recente Ubuntu 22.04 "Jammy Jellyfish" LTS (Long Term Support). Nel dettaglio si tratta di un grosso bacino di bugfix che vanno a risolvere una serie di pericolose vulnerabilità scoperte da diversi ricercatori di sicurezza in questi ultimi mesi. Gli utenti quindi sono caldamente invitati ad eseguire un aggiornamento, tramite il tool integrato nel sistema oppure via shell, della propria installazione in modo tale da installare quanto prima tali patch e mettersi cosi al riparo da possibili aggressioni informatiche che potrebbero compromettere il computer e comportare dei furti di dati.

Questi security update vanno a sistemare delle falle di sicurezza presenti in varie versioni del kernel Linux adottate di Ubuntu che avrebbero permesso ad un hacker di eseguire una serie di exploit, avviando del codice appositamente creato, ed ottenere i poteri di utente root in modo illecito, prendendo cosi il possesso del computer target ed accedendo a file riservati.

Eseguire tali aggiornamenti è quindi necessario per tutelarsi da un vasto ventaglio di virus informatici, come ad esempio gli arcinoti ransomware, un genere di malware che chiede un riscatto per rendere nuovamente accessibili i dati rubati, oppure dagli attacchi di cryptojacking, cioè quei programmi malevoli che accedono, senza che l'utente ne sia consapevole, alle risorse del PC per "minare" delle criptovalute.

Ad esempio una delle vulnerabilità più pericolose era quella etichettata come CVE-2021-26401, si annidava all'interno del codice della Spectre Variant 2 mitigation per le CPU (Central Processing Unit) AMD e rendeva attuabile, ad un attaccante con accesso fisico alla computer, un attacco che avrebbe consentito l'esposizione di informazioni sensibili.

I Linux Kernel Security Update rilasciati da Canonical sono disponibili per Ubuntu 21.10 "Impish Indri", Ubuntu 20.04 LTS "Focal Fossa"ed Ubuntu 18.04 LTS "Bionic Beaver".