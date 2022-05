Ubuntu Mir: Migliorato il supporto ai sistemi con Hybrid GPU

Il team di coder Canonical ha rilasciato un nuovo major update del compositor grafico Mir. Si tratta di un upgrade sostanziale che consente di migliorare l'esperienza utente di Ubuntu con diverse configurazioni hardware, come ad esempio sui device IoT (Internet of Things) ed altri embedded system. Mir 2.8 beneficia di un grosso code refactoring, tale lavoro di rinnovamento e pulizia del codice ha consentito ai developer del progetto di implementare un primo supporto sperimentale ai sistemi con doppia scheda video, definitivi anche come Hybrid GPU (Graphics Processing Unit) system.

Mir non viene utilizzato all'interno dell'edizione standard della distribuzione, ovvero Ubuntu Desktop, ma è un componente software dedicato a specifici settori come il digital signage e più in generale al mondo dei sistemi ARM. Nel dettaglio Mir è il compositor utilizzato su Ubuntu Core, il sistema di Canonical dedicato agli embedded environment, per gli ambienti grafici basati sul display server Wayland.

I developer di Canonical ci tengono a precisa che il supporto all'Hybrid GPU è ancora in fase di testing, dunque Ubuntu Core non è ancora capace di gestire in modo efficiente, e stabile, la diverse schede video presenti in tali configurazioni hardware.

Oltre alla funzionalità di gestione della doppia GPU, setting molto popolare in diversi contesti che viene sfruttato per offrire una maggiore autonomia energetica, Mir 2.8 è stato dotato di svariati cambiamenti "sotto il cofano". Ad esempio è arrivato il supporto per la configurazione manuale delle window titles. In tale build oltretutto è stata migliorata l'integrazione con il display server Wayland, tramite l'implementazione del protocollo per la gestione degli screenshot e del codice per la gestione del Wayland keyboard input. Quest'ultima aggiunta permette agli sviluppatori di risolvere le problematiche che potrebbero insorgere con il keyboard focus ed in altri contesti.

Mir 2.8 è disponibile tramite i repository software di Ubuntu Core come un normale update del sistema operativo.