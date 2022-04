Ubuntu MATE 22.04 LTS: tutte le nuove feature in arrivo

Dopodomani è prevista la release di Ubuntu 22.04 LTS (Long Term Support). Ovvero la nuova versione della nota distribuzione Linux realizzata dal team di sviluppatori Canonical. Si tratta di un rilascio che introduce diverse novità interessanti che rendono Ubuntu ancora più user-friendly. Assieme all'arrivo dell'edizione standard della distro è previsto anche l'upgrade delle varie derivate, ufficiali ed amatoriali, dedicate ai principali ambienti grafici open source. In questo articolo vi parleremo proprio di una di queste flavor, ovvero di Ubuntu MATE 22.04. Come forse avrete intuito dal nome si tratta della versione dedicata al desktop environment MATE, fork dello storico GNOME 2.

In questi anni i coder del progetto hanno completamente riscritto il codice di MATE, cosi da slegarlo completamente dal vecchio GNOME 2. Si tratta quindi di un ambiente grafico perfettamente aderente ai moderni standard Linux. Ubuntu MATE 22.04 sarà equipaggiata con MATE Desktop 1.26.1. Si tratta dell'ultima incarnazione di MATE che porta con se diverse innovazioni che migliorano l'esperienza utente generale.

Tale versione di MATE beneficia di un boost di performance non indifferente rispetto alle precedenti release. Questo è stato possibile grazie al grande lavoro di pulizia del codice portato a termine dagli sviluppatori del desktop environment. Il team di developer ha lavorato anche sull'integrazione con gli applicativi GNOME scritti con il toolkit GTK4 e la libreria libadwaita. Adesso tali software appaiono in modo perfettamente uniforme con il resto dell'ambiente grafico.

MATE Desktop 1.26.1 integra inoltre al suo interno diversi applicativi di GNOME Shell, come ad esempio GNOME Maps, GNOME Weather e GNOME Clock. Oltretutto è stato aggiunto il supporto per le applicazioni pacchettizzate in formato Snap, Flatpak ed AppImage.

In Ubuntu MATE 22.04 tornato anche i message indicator tramite la loro implementazione nel componente software chiamato Ayatana Indicator. Gli Ayatana Indicator ora dispongono della compatibilità con gli indicator nativi di Ubuntu e non richiedono una configurazione addizionale e specifica da parte degli utenti.