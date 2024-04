Ubuntu 24.10: arriva nuova interfaccia a riga di comando APT

I prossimi sistemi operativi Ubuntu 24.10 e Debian 13 “Trixie” saranno dotati una nuova interfaccia a riga di comando (CLI) APT. Lo sviluppatore APT e ingegnere Canonical, Julian Andres Klode, si è rivolto a LinkedIn per presentare l'interfaccia APT rinnovata. Basata sul gestore di pacchetti APT 3 offrirà agli utenti un output della riga di comando più conciso e ben strutturato durante l'aggiornamento, l'installazione o la rimozione pacchetti tramite l'emulatore di terminale. La nuova interfaccia utente di APT 3.0 offre un display a colonne che renderà più semplice per gli utenti la ricerca rapida del nome di un pacchetto. È inoltre incluso il supporto per i colori (rosso per le rimozioni e verde per altre modifiche). Quest’ultimo rende più semplice distinguere rapidamente i comandi a colpo d'occhio. Infine, vi sono anche barre di avanzamento dell'installazione più fluide utilizzando i blocchi Unicode.

Ubuntu 24.10 e Debian 13: la nuova interfaccia ATP diventerà di default

La nuova interfaccia a riga di comando di APT 3.0 sarà meno dettagliata. Inoltre, offrirà più riempimento per semplificare la separazione delle sezioni e l'estrazione delle informazioni rilevanti. Come ricordato da Klode nel suo post su LinkedIn “Se hai installato troppi kernel nel tuo sistema Debian o Ubuntu, o troppi pacchetti e hai esaurito lo spazio, APT [3.0] ti mostrerà quanto spazio hai a disposizione e ti avviserà se supererai tale spazio, tenendo conto di /boot”.

Quella mostrata da Klode sarà l'interfaccia a riga di comando predefinita per il comando APT a partire dalla prossima serie di sistemi operativi Debian GNU/Linux 13 “Trixie”, in uscita a giugno-luglio 2025. Ovviamente lo stesso vale per Ubuntu 24.10, che dovrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno (probabilmente ad ottobre). Gli utenti all'avanguardia e gli appassionati di Linux che vogliono provarla subito possono dare un'occhiata a Debian Unstable. La prima versione della serie di sviluppo APT 3.0 era già caricata nei repository di Debian Unstable come APT 2.9.0. Gli utenti che desiderano testare la nuova interfaccia ATP devono quindi assicurarsi di aver installato anche quest’ultima versione.