Ubuntu 24.04: dhcpcd5 sarà adottato come client DHCP di default

In questi giorni la community di sviluppatori della distribuzione ha iniziato a valutare l'implementazione di dhcpcd5 in sostituzione del classico SC DHCP Client. Questo perché quest'ultimo componente software è stato etichettato come EOL alla fine del 2022 dunque è necessario trovare un sostituto il prima possibile per evitare problematiche di sicurezza future che sicuramente emergeranno quando verranno scoperte nuove falle nel suo codice sorgente.

Secondo alcune conversazioni presenti nella mailing list ufficiali sembra che il team di Canonical abbiamo scelto dhcpcd5 per sostituire l'ormai deprecato SC DHCP Client per tutta una serie di motivazioni tecniche. Tuttavia il tutto non dovrebbe essere eseguito prima dell'anno prossimo ovvero su Ubuntu 24.04.

La motivazione di una tempistica di sostituire cosi lunga è ovviamente di natura tecnica ed è stata spiegate dagli sviluppatori cosi:

"Il pacchetto dhcpcd5 andrà a sostituire isc-dhcp-client, l'ISC ha annunciato la sua EOL alla fine del 2022. Abbiamo quindi comparato le varie alternative tra: dhcpcd, udhcpc, ipconfig, dhclient, systemd-networkd, network-manager e dhcpcanon. dhcpcd5 è il pacchetto più piccolo (cosi da poter essere incluso agilmente in initramfs), supporta DHCPv6 e può essere agilmente richiamato dalla shell (per poter essere usato in initramfs e cloud-init). Quindi attualmente risulta essere il migliorar candidato. La transizione non verrà eseguita prima del rilascio di Ubuntu 23.10. Quindi per Ubuntu 23.04 dovremmo avere tempo a sufficienza per eseguire la sostituzione."

Dunque gli utenti interessanti a tale transizione dovranno attendere il 2024 per poter vedere in azione dhcpcd5. Ancora non si sa molto sulle altre novità presenti in Ubuntu 24.04, non è stato nemmeno selezionato il nome in codice. Tuttavia è plausibile che si verrà a sapere di più dopo il rilascio di Ubuntu 23.04 di Ubuntu 23.10 "Mantic Minotaur", ovvero la prossima versione semestrale della distribuzione realizzata dal team di coder Canonical.

Il rilascio di Ubuntu 23.10 è previsto per ottobre 2023. Ovviamente si prevede che tale edizione includa diversi aggiornamenti dei suoi componenti "core" come ad esempio: GCC 13.1, GNU C Library 2.38, PHP 8.2, LLVM 16, Python 3.11, GNU Binutils 2.40 e OpenLDAP 2.6. Di sicuro poi non dovrebbero mancare all'appello Linux Linux 6.5, lo stack grafico Mesa 23.1 e GNOME 45.