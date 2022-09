TypeScript supera JavaScript per popolarità

Secondo l'edizione 2022 dello State of Software Delivery report di CircleCI, JavaScript non sarebbe più il linguaggio di programmazione più popolare presso gli sviluppatori, questo perché TypeScript, che è a sua volta un'estensione di JavaScript compatibile con le specifiche ECMAScript 6, lo avrebbe superato relegandolo al secondo posto.

I limiti delle classifiche

Ora, si potrebbero formulare diverse diverse considerazioni riguardo a questo tipo di classifiche, perché è chiaro che i loro risultati dipendono dal numero e dalle caratteristiche del campione analizzato. Nello specifico della CircleCI, sono state prese in considerazione le risposte fornite da team che operano in aziende particolarmente strutturate.

Quello relativo alla "popolarità" di un linguaggio è poi un valore difficilmente misurabile e non necessariamente fondamentale: quanti team deciderebbero di riscrivere un progetto utilizzando un linguaggio differente soltanto perché quest'ultimo è diventato più popolare di quello impiegato originariamente?

Rimane poi da chiarire un ultimo concetto: JavaScript può essere considerato un linguaggio di programmazione? Volendo essere ortodossi sarebbe meglio parlare di un linguaggio di sviluppo o di uno standard per il Web. Ma al di là di queste considerazioni ogni report permette di identificare più o meno precisamente una determinata tendenza.

I risultati

Stando alle conclusioni dei ricercatori, il sorpasso di TypeScript su JavaScript sarebbe dovuto in particolare alla disponibilità di funzionalità più developer friendly, al passaggio più rapido dalla fase di sviluppo a quella di produzione e alla maggiore facilità nell'individuare gli errori.

JavaScript scenderebbe quindi al secondo superando Ruby che andrebbe oggi ad occupare il terzo gradino del podio. Python sarebbe invece in quarta posizione mantenendo il suo grado di popolarità stabile per tutto il periodo considerato (il triennio che va dal 2019 al 2021).

Quinta posizione per GO, linguaggio in notevole crescita dal punto di vista dell'adozione, meno positive le notizie per PHP, ora al settimo posto dopo essere stato superato dallo stesso GO (quinta posizione dalla sesta) e da Java (sesta posizione dalla settima).

Nelle prime 10 posizioni troviamo anche HTML (che sicuramente non è un linguaggio di programmazione) e Swift, il linguaggio di riferimento per lo sviluppo di applicazioni per iOS.