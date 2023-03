TypeScript 5.0 RC con supporto per i Decorator

Gli sviluppatori del linguaggio open source creato da Microsoft per integrare la tipizzazione statica in JavaScript hanno rilasciato TypeScript 5.0 RC. Stando a quando dichiarato dal team del progetto questa versione non dovrebbe subire ulteriori modifiche come l'inclusione di nuove feature. I prossimi interventi saranno quindi concentrati sulla rimozione dei bug. Se tutto dovesse andare come previsto la release definitiva sarà disponibile il 14 marzo 2023.

TypeScript 5 e Decorators

Per quanto riguarda le novità più rilevanti della milestone merita sicuramente una citazione il supporto per i Decorator. Si tratta di una notizia particolarmente interessante considerando che tale feature non è ancora parte integrante di ECMAScript, lo standard ufficiale di JavaScript, anche se la sua implementazione dovrebbe essere ormai in dirittura di arrivo.

Il codice TypeScript viene compilato in JavaScript, quindi è compatibile con tutti i browser e ambienti di esecuzione che lo supportano. In ogni caso il primo non è stato pensato come alternativa del secondo. Quindi gli output generati in fase di compilazione terranno sempre conto della compatibilità offerta dalle piattaforme di destinazione.

I Decorator consentono di estendere o modificare il comportamento di una classe tramite annotation così come di un metodo, di una proprietà o di un parametro. Lo scopo è quello di alterare il comportamento predefinito di questi costrutti. Nel momento in cui viene aggiunto un Decorator al metodo di una classe, il Decorator viene eseguito durante la definizione della classe, cioè quando essa viene dichiarata, e non in corrispondenza della sua istanza.

Una volta che il Decorator ha concluso l'esecuzione, la definizione della classe arriva a completamento e il metodo "decorato" può essere utilizzato un come qualsiasi altro metodo della classe di appartenenza.

TypeScript 5 e prestazioni

Come sottolineato dagli sviluppatori del team di TypeScript, la versione 5.0 dovrebbe segnalarsi anche per alcuni miglioramenti dal punto di vista delle performance. Nello specifico il compilatore sarebbe almeno il 10% più veloce rispetto a quello della release precedente.

Chiaramente tali risultati sono il frutto di test pre-rilascio e non è detto che esigenze legate al bugfixing non possano portare a velocità differenti.