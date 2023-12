TV SONY in MAXI SCONTO su Amazon: -36%

Il televisore Sony offre un'esperienza visiva straordinaria con il suo schermo da 32 pollici, arricchito dalla tecnologia LED che garantisce immagini luminose e nitide. Con il marchio di qualità Sony, questo smart TV Android si distingue per la sua versatilità e funzionalità avanzate.

Dotato del potente motore BRAVIA Engine, si impegna a offrire immagini straordinarie, mentre la funzione Live Color assicura colori vivi e naturali in ogni contenuto visualizzato. La risoluzione di 720p e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz contribuiscono a un'esperienza visiva fluida e dettagliata.

Le dimensioni del prodotto lo rendono adatto a diverse disposizioni degli spazi. Con il piedistallo, le dimensioni totali sono di circa 73,3 x 46,8 x 18,9 cm, con una larghezza del piedistallo di circa 44,8 cm. Tra le caratteristiche speciali, spicca la possibilità di utilizzare il TV come registratore digitale grazie alla funzione USB HDD REC. Inoltre, con il controllo vocale avanzato, è possibile accedere rapidamente a contenuti da app come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube.

La confezione include istruzioni, piedistallo, TV, telecomando e batterie per il telecomando. Con un wattaggio di 60.0 watts, il TV in questione è progettato per offrire prestazioni eccellenti mentre offre un'ampia gamma di servizi internet supportati, rendendo l'intrattenimento domestico ancora più accessibile e coinvolgente.

Oggi, su Amazon, è possibile acquistare con un maxi sconto del 36% il TV Sony Bravia per un costo finale d'acquisto di 288€.