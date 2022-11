TV Smart Samsung 4K da 50" con Alexa: oltre 200 euro di sconto su Amazon

La AU7100 è la migliore TV 4K entry-level della gamma 2021 di Samsung. Fornisce un ottimo contrasto e profondità del nero; anche la riproduzione dei colori è buona, i colori sono accurati e ricchi. I televisori della serie AU7100 sono basati su un'ottima piattaforma Smart TV che esegue Tizen OS che possiede molte applicazioni. Offre anche buone prestazioni per il 4K e anche il ridimensionamento e la definizione è buona. Acquistala ora su Amazon a soli 350,33€ invece di 599,00€.

Il suo aspetto è elegante e sofisticato accontenta tutti, questo grazie alle cornici ultrasottili che circondano lo schermo semilucido. Come il suo predecessore, Samsung TU7100, la novità ha due robuste gambe che possono essere facilmente inserite nella parte inferiore del televisore. Non sono necessarie viti o strumenti.

Leggermente diverse dalle gambe TU7100 (supporto) conferiscono al televisore un'ottima stabilità. La profondità del pannello dell'AU7100 è piuttosto ridotta (circa 6 cm). Nel complesso, il Samsung UE55AU7100 è costruito in modo solido e non sembra economico.

La qualità dell'immagine è buona. La TV è in grado di offrire neri molto profondi. Il pannello VA utilizzato fornisce un rapporto di contrasto elevato di 5000: 1. A differenza dei televisori con pannelli IPS, gli angoli di visuale del TV Samsung AU7100 non possono vantare una larghezza dispiegata. Il contrasto e le prestazioni del colore si deteriorano man mano che ci si sposta dalla perpendicolare allo schermo. In questo modello inoltre è presente il processore Crystal 4K.

Rispetto ai modelli precedenti, la resa cromatica è ancora nella media. Il pannello AU7100 non ha un'ampia gamma di colori e questo riduce la luminosità del colore. La luminosità di picco in modalità HDR è inferiore a 300 nits. La TV potrebbe non fornire punti luminosi impressionanti, ma fa un lavoro decente nel gestire le dinamiche.

Presente la modalità Standard, Naturale, Dinamica, Film e Filmmaker. Nella serie AU7100, Samsung ha aggiunto 3 connettori HDMI. Ci sono ancora pochi connettori USB, solo 1. C'è un'uscita ottica digitale (Toslink) e uno slot di interfaccia CI comune. Per quanto riguarda la connettività wireless invece troviamo un modulo WiFi 5 e il Bluetooth v.4.2. Puoi anche collegarti a Internet tramite la porta LAN. Approfitta ora dello sconto del 42% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.