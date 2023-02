TV Samsung QLED 8K 55" ad un prezzo stracciato su Amazon

Parliamo di un modello di fascia alta con risoluzione 8K che è attualmente il più potente sul mercato, ma questo non significa che sia impeccabile. Il Samsung QE55QN700B si distingue immediatamente per il suo look distintivo, che include piccoli elementi già visti su altri modelli simili. Sicuramente un televisore di fascia alta che dà la priorità al comfort dello spettatore manterrà la promessa. Acquistalo su Amazon a soli 1125,89€ invece di 2199,00€.

La cornice stretta di questo modello, che racchiude i bordi dello schermo, è la sua caratteristica più evidente. Ora potete godervi un'ambientazione più raffinata e in grado di dare un'impressione più forte. Sul retro è presente un elegante ritaglio che elimina le ingombranti giunture delle precedenti generazioni di televisori. In questo modo, si ottiene un look elegante e snello, tipico del design minimalista. La buona qualità dei materiali di costruzione è un altro vantaggio.

Il televisore è dotato di una connettività completa, riducendo al minimo le porte estranee; per questo motivo, vengono fornite solo le porte più utili, tra cui quattro ingressi e uscite HDMI 2.0. La risoluzione 8K del Samsung QN700B è la principale responsabile dell'eccellenza del televisore, poiché richiede una potenza di elaborazione quattro volte superiore rispetto al 4K e quindi produce dettagli più realistici. Tuttavia, c'è un po' di tensione perché al momento non c'è molto materiale che si adatti naturalmente a questi criteri.

Per fortuna, la tecnologia di scaling inclusa migliora le informazioni di bassa qualità e le avvicina agli standard HD. Un ulteriore vantaggio è l'incorporazione di un pannello Mini LED, che si distingue per una retroilluminazione di qualità superiore e che mantiene la sua potenza anche in ambienti molto scuri. Il maggiore uso di luci a LED, che consentono una regolazione fine della luminosità in ben mille zone separate, è responsabile del miglioramento del contrasto e dei neri più puri che consentono di percepire dettagli intricati anche in condizioni di scarsa illuminazione. Come se non bastasse, è presente anche una pletora di miglioramenti, ognuno dei quali si concentra su criteri critici come il colore, la luminosità, la saturazione e il movimento per creare scenari vibranti e potenti.

Inoltre, sottolineiamo il supporto per HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, HDR10+ Gaming e HDR Quantum; tuttavia, il contenuto stesso deve essere compatibile con HDR10+ o HDR10+ Adaptive o HLG per ottenere risultati ottimali. Vale anche la pena ricordare che la qualità audio è di 60W in totale, il che rende l'esperienza più che superabile. Approfitta ora dello sconto del 49% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.