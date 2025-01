Tutto quello che puoi fare con 150 Giga di traffico a disposizione

Le offerte di telefonia mobile si misurano su tre parametri: la quantità di Giga disponibili, la qualità del servizio (copertura, velocità, servizi aggiuntivi) e, ovviamente, il prezzo. La tariffa di Very Mobile è in questo senso una delle migliori prevedendo 150 Giga di traffico dati, SMS e minuti illimitati, il 5G incluso nel prezzo e un costo del canone mensile di soli 5,99€ per sempre.

Cosa prevede l’offerta di Very Mobile

Scegliere di passare all’offerta di Very Mobile significa poter navigare liberamente su internet senza alcun tipo di preoccupazione su quanto si sta consumando. Una navigazione che non è solamente consultazione di siti web e pagine social, ma anche guardare video su YouTube e le altre piattaforme online, seguire film, serie TV ed eventi live in streaming così come ascoltare musica senza interruzioni.

Inoltre gli appassionati di videogiochi possono sfruttare i 150 Giga di traffico per giocare anche quando sono fuori casa, mentre gli studenti e i professionisti possono accedere ai corsi, alle lezioni a distanza e alle call di lavoro sia da smartphone che da tablet o PC. I 150 Giga di traffico dati in 5G inclusi nell’abbonamento di Very Mobile, infatti, possono essere utilizzati anche in hotspot, per navigare da PC anche quando non si ha accesso a una rete Wi-Fi affidabile.

L’offerta di Very Mobile è quindi molto competitiva e rivolta a tutti: ha tutto quello che serve (Giga, 5G, minuti, SMS) con una serie di funzionalità aggiuntive molto interessanti. Non solo la possibilità di utilizzare i Giga con l’hotspot, ma anche la funzione accessibile dallo smartphone con la quale rinnovare in qualsiasi momento l’offerta per ottenere subito altri 150 Giga nel caso in cui quelli del mese in corso fossero stati consumati.

Tutto in estrema trasparenza, senza costi aggiuntivi per un’offerta conveniente con il prezzo bloccato per sempre. E, passando ora a Very Mobile, ottenendo anche due mesi di abbonamento gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.