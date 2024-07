Tutto-in-uno per la tua sicurezza con Norton: pacchetto antivirus a prezzo scontato

Hai mai desiderato poter blindare il tuo computer risparmiando? Norton 360 Advanced ti viene incontro con il suo pacchetto antivirus a prezzo scontato. Questo nuovo piano, il più completo dell'offerta Norton, non solo protegge il tuo dispositivo da virus, malware e ransomware, ma alza la posta con servizi aggiuntivi che aumentano il livello di sicurezza informatica.

Nel bundle è presenta la VPN per navigare in incognito, il password manager per non dimenticare assolutamente più nessuna password (neanche quella del Wi-Fi), e il backup del PC nel cloud per dormire sonni tranquilli. Non finisce qui: Norton ha inserito anche il monitoraggio del Dark Web, perché anche i pirati informatici operano nella parte più oscura di Internet.

Pacchetto antivirus a prezzo scontato: le funzionalità di Norton 360 Advanced

Norton 360 Advanced è in offerta a soli 3,75 euro al mese per 12 mesi. Un affarone, considerando che il risparmio è del 66% rispetto al prezzo di listino di 134,99 euro all’anno. Con quei soldi risparmiati, magari puoi finalmente comprarti lo smartphone che guardi in vetrina ogni giorno.

Ma cosa rende questo pacchetto così speciale? Innanzitutto c’è l'assistenza per il ripristino dell’identità. Hai presente il fastidioso che provi quando scopri che qualcuno sta usando il tuo nome per aprire conti? Con questo servizio, uno specialista ti guiderà passo dopo passo per risolvere il problema.

Poi c'è il Social Media Monitoring, una sentinella che veglia sui tuoi account social per proteggerli da truffe e link ingannevoli.

A chiudere in bellezza, la licenza Norton 360 Advanced protegge fino a 10 dispositivi, quindi nessun device di famiglia resterà senza. Se non sei soddisfatto, hai anche la garanzia di rimborso entro 60 giorni.

Quindi, la prossima volta che pensi alla sicurezza informatica, ricorda che c'è questo pacchetto antivirus a prezzo scontato che ti aspetta. Non farti sfuggire tale occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.