Tutti i piani cloud Internxt sono al -75% per il Cybersecurity Month

È il Cybersecurity Month e per l'occasione tutti i piani cloud di Internxt sono in sconto del 75%! Si tratta dell'occasione ideale per ottenere fino a 10 TB di spazio di archiviazione per tutti i tuoi file e documenti più preziosi, a un prezzo incredibilmente conveniente.

Devi soltanto scegliere l'abbonamento che più fa per te tra quelli disponibili. Hai a disposizione piani individuali e business addirittura a vita. In pratica, lo acquisti e paghi una volta per avere i tuoi dati al sicuro, per sempre. Questo grazie a più sistemi di protezione avanzata.

Non sai quale scegliere? Non attendere troppo: la promo è disponibile solo per un periodo di tempo limitato!

Internxt: tutti i piani sono scontati al 75% per il Cybersecurity Month

Se cerchi uno spazio di archiviazioni sicuro e a cui accedere comodamente da tutti i tuoi dispositivi allora Internxt è perfetto per te. Inoltre, è super conveniente grazie a prezzi resi ancora più economici dalle ultime offerte per il Cybersecurity Month. Tutti i piani sono infatti in sconto del 75%.

È un'occasione davvero imperdibile, considerando tutte le funzionalità offerte dal servizio. Stiamo parlando di un'app multi-device, disponibile su più dispositivi abilitati, per avere accesso diretto ai contenuti del cloud, dove e quando vuoi.

Non solo, i cloud sono protetti grazie all'avanzata condivisione crittografata di file e cartelle caricate, ma anche delle password scelte. L'autenticazione a due fattori garantisce poi un ulteriore livello di sicurezza per i tuoi documenti. Tutti sistemi che permettono di avere il massimo della garanzia su privacy e protezione dati, con pressoché tutte le tipologie di abbonamento.

Devi semplicemente andare sulla pagina ufficiale dell'offerta e scegliere la quantità di giga che vuoi avere per il tuo spazio di archiviazione. Per qualsiasi subbio o problema, puoi rivolgerti all'assistenza clienti. Altrimenti puoi sempre usufruire della comoda garanzia di 30 giorni dall'acquisto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.