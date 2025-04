Internxt ti dà cloud storage, VPN e antivirus con l'82% di sconto

Vorresti un servizio di archiviazione cloud ma che possa garantirti al tempo stesso una navigazione privata e protetta? Internxt è esattamente ciò che fa al caso tuo. Si tratta si di uno strumento di cloud storage, ma negli ultimi tempi ha implementato nei suoi piani funzionalità extra che lo rendono un vero e proprio ecosistema di protezione online.

Tra gli strumenti integrati ci sono innanzitutto una VPN e un antivirus. Ciò significa doppia protezione, a cui si aggiungono ulteriori funzionalità che analizzeremo nel dettaglio nelle prossime righe. Altra grande novità riguarda i prezzi: puoi averlo con l'82% di sconto, riferito sia ai piani annuali che a quelli a vita. Per attivarli basta andare sul sito ufficiale di Internxt.

Internxt non è più solo un semplice cloud storage: ecco cosa offre

Fino a qualche tempo fa Internxt metteva a disposizione un ottimo cloud storage. Cosa che continua a fare anche ora, ma alla quale ha aggiunto tantissime altre funzionalità. La prima di queste è la VPN, che rende la connessione privata, mentre la seconda è l'antivirus, che protegge dalle minacce del web.

Ma i piani di Internxt non si limitano a questo, dal momento che offrono anche:

Crittografia post-quantistica ;

; Protocollo a conoscenza zero ;

; Codice open-source ;

; Condivisione di file protetta da password ;

; Backup dei file ;

; Autenticazione a due fattori (2FA) ;

; Supporto CLI, WebDav e Rclone.

Non a caso, il lavoro di Internxt è stato riconosciuto come ottimo anche da alcuni test esterni, come quello realizzato da Securitum, società di penetration testing leader nel Vecchio Continente.

Detto questo, ribadiamo le offerte: ogni piano di Internxt è scontato dell'82%, dai mensili che partono da 1,80€ a quelli a vita a 162€. Il prezzo cambia a seconda della quantità di TB. Per avere questi sconti eccezionali basta andare sul sito di Internxt.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.