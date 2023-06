Tutti dovrebbero imparare Python: questo corso completo costa solo 16€

Da qualche anno, ormai, il mondo della programmazione ha assistito a una crescente popolarità di Python. Questo linguaggio di programmazione versatile, potente ed estremamente intuitivo ha conquistato gli sviluppatori di tutto il mondo, diventando una delle principali scelte per la creazione di applicazioni, l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale. Se sei un aspirante sviluppatore o un professionista del settore, imparare Python è un passo fondamentale per restare al passo con le ultime tendenze e aprire nuove opportunità professionali.

Python è un linguaggio dinamico in costante evoluzione. Per questo per impararlo al meglio è importante lasciarsi guidare da un professionista. Il corso "Python 3.11 Guida Completa: da Principiante a Esperto", attraverso esercitazioni pratiche, quiz e lezioni teoriche, ti condurrà passo dopo passo nella scoperta di Python e del paradigma object-oriented, fornendoti una base solida su cui costruire le tue competenze. Aggiornato alla versione 3.11 di Ottobre 2022, questo corso - che puoi trovare in offerta per un tempo limitato a soli 16,99 euro - ti garantisce una formazione all'avanguardia, mantenendo sempre fresco il tuo bagaglio di conoscenze.

Perché scegliere questo corso?

Ecco una serie di motivi che rendono questo corso, ospitato sulla piattaforma Udemy, più efficace ed efficiente rispetto alla concorrenza:

Adatto a tutti : che tu sia un principiante, un appassionato di programmazione o un esperto in cerca di nuove competenze, questo corso offre un percorso di apprendimento adatto a ogni livello.

: che tu sia un principiante, un appassionato di programmazione o un esperto in cerca di nuove competenze, questo corso offre un percorso di apprendimento adatto a ogni livello. Struttura completa : dal linguaggio di base agli argomenti avanzati, il corso copre tutti gli aspetti chiave di Python e del paradigma object-oriented, fornendoti una panoramica completa.

: dal linguaggio di base agli argomenti avanzati, il corso copre tutti gli aspetti chiave di Python e del paradigma object-oriented, fornendoti una panoramica completa. Approccio pratico : grazie alle esercitazioni pratiche e ai quiz, potrai mettere subito in pratica ciò che hai imparato e verificare i tuoi progressi.

: grazie alle esercitazioni pratiche e ai quiz, potrai mettere subito in pratica ciò che hai imparato e verificare i tuoi progressi. Aggiornato e all'avanguardia : il corso tiene il passo con gli ultimi aggiornamenti del linguaggio, offrendoti una formazione aggiornata e rilevante.

: il corso tiene il passo con gli ultimi aggiornamenti del linguaggio, offrendoti una formazione aggiornata e rilevante. Opportunità professionali: imparare Python non solo amplia le tue competenze, ma apre anche le porte a nuove opportunità di carriera nel campo dello sviluppo software, dell'analisi dei dati e dell'intelligenza artificiale.

Python è diventato un linguaggio fondamentale per gli sviluppatori di tutto il mondo, grazie alla sua semplicità, versatilità e potenza. Imparare Python ti fornirà le competenze necessarie per affrontare le sfide del mondo digitale in continuo cambiamento. Il corso completo, disponibile ancora per pochissime ore a soli 16,99 euro una tantum, rappresenta un'opportunità unica per acquisire una conoscenza approfondita di Python e del paradigma object-oriented.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.