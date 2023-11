Tutta la qualità e lo stile di SONY nelle Cuffie Bluetooth IN MEGA SCONTO (-48%)

Sony è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni e che rappresenta l'eccellenza in ogni settore/campo in cui si cimenta. Oggi, le sue cuffie bluetooth sono scontate del 48% su Amazon e vengono vendute a 199€.

48% di sconto: prezzaccio per le cuffie Sony su Amazon

Queste cuffie presentazione una cancellazione del rumore da veri leader del settore e offrono un'esperienza di ascolto senza paragoni, alimentate dal potente processore noise cancelling HD QN1 e dal rivoluzionario nuovo Chip Bluetooth. Questa combinazione offre un isolamento sonoro eccezionale, garantendo un'immersione totale nella tua musica o nelle chiamate.

La qualità audio raggiunge vette premium, supportando l'audio Hi-Res e ottimizzando i file musicali compressi attraverso la tecnologia DSEE Extreme. Questo assicura che ogni nota e ogni dettaglio siano riprodotti con chiarezza cristallina, regalando un'esperienza sonora avvincente.

La funzione SPEAK-TO-CHAT rappresenta un tocco di ingegnosità, mettendo automaticamente in pausa la musica al semplice inizio di una conversazione, consentendo un'esperienza di ascolto senza mani e senza interruzioni. Inoltre, la tecnologia WEARING DETECTION spegne intelligentemente le cuffie quando non sono indossate, ottimizzando l'efficienza energetica.

Grazie alla Multi-Point Connection, queste cuffie Sony permettono di associarsi contemporaneamente a due dispositivi Bluetooth. Questa flessibilità offre la libertà di passare senza sforzo tra musica e chiamate su diversi dispositivi, garantendo una connettività senza soluzione di continuità per un'esperienza audio senza compromessi.

Lo sconto applicato, oggi, su Amazon, sulle cuffie Sony è davvero senza paragoni. Un 48% di sconto estremamente allettante e vantaggioso che abbassa il prezzo di questo prodotto a 199€. Approfittane subito!

