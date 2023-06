Ci sono mouse e mouse. C'è ad esempio l'MX Master 3S, probabilmente il vero top di gamma della categoria, e poi c'è l'M185, un mouse wireless affidabile, realizzato con materiali qualità e - soprattutto - con alla spalle un brand di spessore come Logitech.

Proprio il mouse M185 è oggi protagonista di una strepitosa offerta Amazon: lo sconto del 44% porta infatti il prezzo finale della periferica wireless a soli 9,99€, spedizione inclusa.

Prezzo irrisorio per il mouse Bluetooth di Logitech: lo sconto Amazon del 44% è irresistibile

Il mouse M185 utilizza la tecnologia wireless a 2,4 GHz, che fornisce una connessione stabile e senza ritardi di input. Questo significa che puoi utilizzare il mouse a distanza dal tuo computer senza preoccuparti di cavi o connessioni instabili. Il mouse si collega al computer tramite il piccolo ricevitore USB in dotazione e che può essere inserito nella porta USB del tuo computer.

Il Logitech M185 è un mouse compatto, ergonomico e comodo da tenere in mano. Ha una forma ambidestra, quindi può essere utilizzato sia da destrimani che da mancini. È dotato di due pulsanti principali e di una rotella di scorrimento che può essere utilizzata anche come terzo pulsante. Non ha pulsanti laterali aggiuntivi o funzionalità avanzate, ma offre le funzionalità essenziali di un mouse standard.

Dal punto di vista delle prestazioni, il M185 offre una risoluzione ottica di 1000 dpi, che garantisce un tracciamento preciso e fluido del movimento del mouse. È adatto per l'uso quotidiano, sia per attività di lavoro che per attività di svago come la navigazione web o la visualizzazione di contenuti multimediali.

Degna di nota del mouse Logitech M185 è la durata della batteria. Utilizza una singola batteria AA e offre un'autonomia di circa un anno, a seconda dell'uso. Ciò significa che non dovrai preoccuparti di sostituire frequentemente le batterie e potrai utilizzare il mouse senza interruzioni per lunghi periodi.

