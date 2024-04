Tutta la qualità di JBL nelle comode ed eleganti Cuffie On-Ear al 40% di sconto

Le cuffie Tune 670NC di JBL promettono un'esperienza sonora eccezionale, con alta qualità audio e bassi potenti grazie al rinomato suono JBL Pure Bass. Grazie al Bluetooth 5.3 senza fili, gli utenti possono godere di un audio di livello professionale ovunque si trovino, proprio come nei locali più famosi del mondo.

Con una lunga durata della batteria, le Tune 670NC consentono di ascoltare fino a 70 ore di musica e si ricaricano in sole 2 ore tramite il cavo USB-C, grazie alla funzione di ricarica rapida. Inoltre, con soli 5 minuti di ricarica, è possibile ottenere ben 3 ore di riproduzione musicale, ideale per chi è sempre in movimento e non vuole interruzioni nel proprio ascolto.

Le cuffie offrono anche la possibilità di effettuare chiamate a mani libere, consentendo agli utenti di controllare facilmente l'audio e gestire le chiamate tramite comodi pulsanti sul padiglione. La funzione VoiceAware permette di ascoltare la propria voce durante le conversazioni, migliorando l'esperienza di chiamata.

Grazie al design pieghevole e ai materiali leggeri, le Tune 670NC sono estremamente comode da indossare per lunghi periodi e facili da trasportare ovunque si vada. I morbidi cuscinetti con archetto imbottito assicurano un comfort ottimale durante l'utilizzo, permettendo agli utenti di godere della loro musica preferita senza sacrificare il comfort.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto maxi del 40% sulle cuffie JBL che vengono vendute al costo totale di 59,99€.