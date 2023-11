Tutta la MEMORIA che serve con l'OFFERTA per la Scheda MicroSD Samsung da 256GB

La memoria dei nostri dispositivi, in questi tempi, non è mai abbastanza: vuoi perché si riempie subito, o vuoi perché siamo sempre più pieni di momenti da ricordare, musica da ascoltare o film da vedere. Ebbene le schede di memoria MicroSD vengono in nostro soccorso, e quando possiamo acquistarle in offerta, come quella di Samsung di oggi... è ancora meglio!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon la Scheda MicroSD di Samsung da 256GB a soli 30,05€, con uno sconto del 14% sul totale che ti farà risparmiare circa 5€ sul prezzo originale!

Più memoria, meno pensieri!

Questa Scheda MicroSD è ottima per cellulari, smartphone, tablet, PC, action camera, droni e molto altro! Insomma, versatile quanto basta per farti scegliere al meglio la sua utilità. Inoltre ha una velocità di lettura fino a 130 MB/s, con le performance possono variare in base alla capacità.

Ovviamente Samsung con questa Scheda MicroSD da 256GB ha pensato anche alla sicurezza, e i tuoi ricordi sono al sicuro da acqua, temperature estreme, raggi X, campi magnetici, cadute e usura. Incluso nel pacchetto troverai anche un adattatore DS.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.