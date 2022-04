Tutorial su iPad: come disegnare un occhio realistico

Procreate è uno dei software di disegno più completi ed utilizzati dagli illustratori che utilizzano iPad. L'applicazione, infatti, è esclusiva per dispositivi Apple e offre una serie di strumenti e risorse perfette sia per i disegnatori in erba che per quelli di livello più avanzato. L'artista britannico Paul Ryding ha deciso di condividere le proprie conoscenze e capacità realizzando un tutorial gratuito per imparare a disegnare un occhio realistico utilizzando esclusivamente le matite messe a disposizione da Procreate. L'obiettivo è quello di spingere gli aspiranti artisti a portare i propri ritratti ad un livello successivo di realismo.

Tutorial Procreate: come disegnare un occhio realistico

La guida è correlata sia da una parte video dalla durata di poco più di 8 minuti che testuale. Nello specifico, sono quattro i punti salienti individuati da Paul Ryding:

Traccia le caratteristiche principali dell'occhio, utilizzando una fotografia di riferimento per iniziare mappando approssimativamente tutte le linee, i contorni e le ombre che compongono l'occhio. Quali matite utilizzare? Paul consiglia di sceglierne due o tre e di utilizzarle per l'intero ritratto. In questo caso l'insegnante utilizza una matita HB per l'ombreggiatura e una matita 6B per i dettagli nitidi. Inizia a strutturare l'occhio con la matita 6B alla massima dimensione e opacità, colorando la pupilla. In questa fase luce, riflessi e ombreggiatura non sono importanti. Quindi disegna linee più dure per i contorni dell'occhio e inizia a strutturare l'iride, stratificando man mano. Identifica le ombre, le trame e i riflessi individuando da dove proviene la luce nell'immagine di riferimento. Per i riflessi utilizza la matita 6B cambiando colore in bianco.

Il tutorial gratuito, disponibile a questo link, fa parte di “Ritratto moderno con Procreate: dona stile ai tuoi soggetti”, un corso più esteso dove più tecniche di disegno realistico digitale con Procreate vengono spiegate ampiamente da Paul Ryding. Il corso completo è al momento in offerta al prezzo di 19,90 euro in occasione della Creative Week Domestika.

