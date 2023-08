La tua webcam è compromessa? Ecco i segnali che NON devi ignorare

Che si tratti di un PC o di un Mac, avere la webcam puntata sempre addosso non è piacevole.

Tenendo conto che, potenzialmente, un hacker potrebbe accedere alla stessa spiandoti, lo è ancora meno.

Come puoi capire se la tua webcam è compromessa? Di seguito ti proporremo alcuni segnali che puoi, anche in questo stesso momento, verificare per capire se è tutto regolare o meno.

Il primo indizio di una potenziale compromissione riguarda la spia della periferica. La vedi accesa anche se non stai utilizzando la webcam? Questo segnale potrebbe non significare nulla, dunque non allarmarti a priori. Nel caso si verifichi una situazione simile, però, continua a leggere per fare ulteriori verifiche.

Se oltre alla spia noti icone strane sul desktop, relativi a software che non ricordi di avere installato sul PC, puoi cominciare ad allarmarti. Anche se questa può essere una semplice dimenticanza, abbinato al precedente indizio cominciano a diventare segnali evidenti.

Webcam compromessa: attenzione alla spia e a questi altri indizi

Finora abbiamo parlato di indizi, ma adesso arriva l'aspetto preoccupante.

Se stai cercando segnali inequivocabili che riguardo una webcam compromessa, l'apparizione di pop-up dal nulla è un altro segnale poco confortante. A questo punto dovresti provare a contattare i tuoi amici: se questi stanno ricevendo messaggi/e-mail strani a tuo nome, hai sicuramente a che fare con una qualche forma di attacco informatico.

Altre indicazioni palesi, in tal senso, possono essere delle estensioni browser che appaiono dal nulla, in quanto questo tipo di componente aggiuntivo veicola spesso attacchi, anche nel contesto delle webcam.

Come evitare questo tipo di minaccia?

Le precauzioni sono molteplici. L'adozione di un antivirus, per esempio, è il primo passo se vuoi mantenere al sicuro la tua webcam.

Evitare estensioni browser poco affidabili, così come fare grande attenzione nel contesto di e-mail e allegati, può essere un passo successivo verso la sicurezza. Non va poi sottovalutato l'utilizzo di una VPN affidabile.

Questo strumento, infatti, oltre a garantire privacy durante la navigazione può contribuire a rendere il tuo PC/smartphone molto più sicuro.

