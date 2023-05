Nella mente di tutti il mouse ha una precisa forma, che potremmo definire "standard". In realtà, la soluzione migliore - soprattutto per chi passa molto tempo a computer - è il mouse verticale, come il Trust Verto. Una periferica verticale, per quanto insolita (almeno all'inizio è questo il pensiero più diffuso), è l'ideale per lasciarsi alle spalle dolori, tensione muscolare e fatica. La citata proposta di Trust oggi è in offerta su Amazon: con lo sconto immediato del 21% lo paghi solo 23,67€, spedizione inclusa.

Trust Verto è il mouse verticale che riduce fatica e dolore: approfitta dello sconto Amazon

Il mouse verticale, come appunto il Trust Verto, è un dispositivo progettato per ridurre lo stress e l'affaticamento delle mani e del polso durante l'uso prolungato del computer. A differenza di quelli tradizionali, che sono progettati con una forma piatta che costringe l'utente a posizionare la mano in una posizione più "palmare" o "orizzontale", i mouse verticali vantano un design unico che consente all'utente di impugnare in una posizione diversa, simile a una stretta di mano.

L'obiettivo principale del Trust Verto è quello di ridurre lo stress sulla mano e sul polso. La posizione verticale del mouse aiuta a mantenere il polso in una posizione più neutra, riducendo la torsione e l'estensione del polso che possono causare tensione e dolore.

Il Verto è dotato di due pulsanti "interni" (back/forward) da raggiungere con il pollice e di una rotella per lo scrolling. È un mouse wireless, dunque non ci saranno cavi a creare caos sulla tua scrivania. La portata è di 10 metri, e il ricevitore (riponibile sotto la pancia della periferica) e di tipo USB-A. Il mouse di Trust è di tipo plug-and-play, dunque non è necessaria alcuna particolare installazione. Penserà a tutto il tuo computer, che sia un Mac o un PC Windows.

È importante sottolineare che l'utilizzo di un mouse verticale potrebbe richiedere un breve periodo di adattamento per abituarsi alla nuova posizione di presa. Passato questo periodo, però, non riuscirai più a tornare indietro. Provare per credere.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.