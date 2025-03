Trump conferma: arrivano 4 offerte per l'acquisizione di TikTok

Con l'avvicinarsi della scadenza dei 75 giorni concessi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a TikTok, arriva una notizia positiva per i suoi fan. La scorsa estate, Trump aveva firmato un ordine esecutivo che imponeva una possibile vendita delle operazioni americane di TikTok, a causa di preoccupazioni per la sicurezza nazionale. Il termine stabilito serviva a permettere alla società madre ByteDance di trovare un acquirente per la piattaforma social.

Da allora, numerose aziende si sono fatte avanti come potenziali acquirenti, tra cui nomi noti come Microsoft, Oracle e Perplexity AI. Nonostante questo, i dettagli concreti su come stia evolvendo la situazione della trattativa non sono stati chiariti fino a oggi. Trump, però, ha rotto il silenzio, indicando che l'affare potrebbe concretizzarsi molto presto.

In un'intervista con i giornalisti a bordo dell'Air Force One domenica, Trump ha dichiarato: "Stiamo trattando con quattro gruppi diversi, e molte persone sono interessate." Sebbene non abbia svelato i nomi specifici delle aziende coinvolte nella trattativa, ha aggiunto che "tutti e quattro sono buoni". Questo accenno ha suscitato grande interesse, alimentando le speculazioni sulle aziende in corsa per acquisire il popolare social network.

Elon Musk alla finestra?

Nel frattempo, le voci su un possibile interesse da parte di Elon Musk per acquistare TikTok hanno preso piede. Musk, già proprietario della piattaforma social X, ha successivamente smentito tali voci, confermando che non è interessato all'acquisizione. Da allora, altre figure influenti nel panorama tecnologico e imprenditoriale, come il miliardario Frank McCourt e Alexis Ohanian, cofondatore di Reddit, sono emersi come possibili acquirenti, con il noto influencer MrBeast che ha anch'egli mostrato interesse.

Nel frattempo, TikTok ha vissuto periodi turbolenti negli Stati Uniti, con il blocco temporaneo delle sue app da parte di Apple e Google. Tuttavia, recentemente l'app è stata ripristinata sugli store di entrambe le piattaforme, dopo essere stata temporaneamente rimossa. Nonostante ciò, TikTok ha continuato a offrire soluzioni alternative per permettere agli utenti di scaricare l'app.

Infine, Meta ha ammesso di aver sottovalutato la rapida ascesa di TikTok, tanto che ora sta progettando di lanciare una nuova app per la funzione Reels, attualmente disponibile su Instagram, al fine di competere con il fenomeno TikTok e non perdere terreno nel mercato dei contenuti video brevi.