Truffe phishing in crescita esponenziale nel 2024: è allerta totale

Secondo un recente studio di Netskope, nel 2024 si è registrato un incremento significativo degli attacchi di phishing, con un numero di clic su link dannosi triplicato rispetto all’anno precedente. Questo fenomeno è attribuibile all’evoluzione delle strategie adottate dai cybercriminali e all’utilizzo sempre più frequente di strumenti di intelligenza artificiale generativa.

Il phishing si conferma come uno dei principali pericoli per la sicurezza informatica aziendale. Attraverso l’ingegneria sociale, gli hacker inducono le persone a interagire con link fraudolenti inviati tramite email, messaggi o annunci online. Questi link possono compromettere i sistemi informatici o sottrarre dati riservati, mettendo a rischio la stabilità delle aziende.

La crescente diffusione di applicazioni cloud utilizzate a scopi personali rappresenta un ulteriore fattore di rischio. Spesso, i dipendenti caricano inconsapevolmente informazioni sensibili su queste piattaforme, aggirando i controlli di sicurezza aziendali e ampliando le possibilità di accesso da parte dei malintenzionati.

Gli attacchi della GenAI sono sempre più all'avanguardia

Con l’avvento della GenAI, i cybercriminali sono in grado di progettare attacchi sempre più personalizzati e convincenti. Ad esempio, email di phishing sofisticate possono essere generate automaticamente, risultando quasi indistinguibili dalle comunicazioni legittime.

L’aumento della complessità degli attacchi richiede alle organizzazioni di adottare strategie di protezione innovative e proattive. Formare i dipendenti sulla sicurezza informatica, implementare tecnologie avanzate come il Data Loss Prevention (DLP) e definire regole chiare sull’uso delle applicazioni personali sono passi fondamentali per mitigare i rischi.

Monitorare costantemente le minacce emergenti e aggiornare le misure di sicurezza è essenziale per difendersi dai pericoli in continua evoluzione. Le aziende che adottano un approccio consapevole e strategico possono salvaguardare non solo i propri dati, ma anche la fiducia dei clienti.