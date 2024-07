Truffe online sanità: deepfake per vendere cure miracolose

L'allarme riguardante i deepfake e le truffe online è sempre più attuale, soprattutto in ambito sanitario. I criminali informatici stanno sfruttando questa tecnologia per diffondere disinformazione e vendere cure miracolose inesistenti. Attraverso video e audio alterati, vengono creati contenuti falsi che vedono protagonisti personaggi famosi come Brad Pitt, Cristiano Ronaldo, Sofia Loren e persino medici noti, i quali promuovono integratori e trattamenti fasulli.

La truffa si sviluppa principalmente sui social media, dove i video falsi vengono diffusi spesso attraverso contenuti sponsorizzati, raggiungendo così un vasto pubblico. Le vittime, ingannate dalla credibilità apparente delle celebrità e degli esperti medici, sono indotte ad acquistare prodotti che si rivelano inutili o addirittura dannosi per la salute. I truffatori sfruttano la fiducia che le persone ripongono nei volti noti e nelle figure mediche per raccogliere informazioni sensibili e sottrarre denaro.

I soggetti più vulnerabili a questo tipo di truffa sono principalmente gli anziani, le persone con problemi di salute o chiunque stia cercando soluzioni rapide a problemi complessi. Le piattaforme social come Facebook, Instagram e YouTube sono i canali preferiti dai truffatori per diffondere i loro contenuti ingannevoli.

Le conseguenze di queste truffe possono nuocere alla salute

Le conseguenze di queste truffe possono essere gravi. Le vittime possono subire perdite economiche significative, investendo denaro in prodotti inutili o trasferendo somme ai truffatori. Inoltre, l'assunzione di prodotti non testati o potenzialmente dannosi può avere ripercussioni severe sulla salute. La diffusione di false informazioni in campo sanitario ostacola la prevenzione e il trattamento delle malattie.

Per difendersi, è essenziale verificare sempre la fonte delle informazioni prima di condividere contenuti o acquistare prodotti. È importante prestare attenzione ai dettagli dei video deepfake, che spesso presentano imperfezioni come movimenti innaturali, sincronizzazione audio-video imperfetta o espressioni facciali non congruenti.

Evitare di cliccare su link sospetti e segnalare contenuti dubbi alle piattaforme social sono ulteriori misure di sicurezza. Rimanere informati su questo tipo di truffe e adottare precauzioni adeguate è cruciale per proteggersi dai pericoli online.