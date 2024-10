Truffe online: rubati 20mila€, ottiene giustizia solo dopo un anno

Un cittadino italiano si è trovato coinvolto in una truffa bancaria estremamente sofisticata, che gli ha causato la perdita di una somma significativa di denaro. La vicenda, che ha avuto un risvolto positivo solo grazie all'intervento dell'Associazione Codici e dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), mette in luce la complessità crescente delle truffe online e il lungo percorso necessario per ottenere giustizia.

Tutto ha avuto inizio con un SMS che avvisava l'uomo di accessi sospetti al suo conto corrente. Poco dopo, è stato contattato telefonicamente da un falso operatore bancario, il quale lo ha convinto di dover prendere misure immediate per bloccare un prelievo non autorizzato.

Seguendo le istruzioni del truffatore, il malcapitato è stato indotto a compiere una serie di azioni che, invece di proteggerlo, hanno consentito ai criminali di effettuare due bonifici da 10.000€ ciascuno.

Inizialmente la banca aveva dato "colpo" all'utente

L'uomo ha subito segnalato l'accaduto alla sua banca e ha sporto denuncia presso le autorità, ma la risposta dell'istituto di credito è stata inizialmente negativa. La banca ha infatti sostenuto che il cliente non aveva prestato sufficiente attenzione e non aveva adottato le misure di sicurezza adeguate, rifiutando quindi il rimborso della somma sottratta.

A questo punto, l'Associazione Codici ha assistito la vittima nel portare il caso davanti all'Arbitro Bancario Finanziario. Dopo un esame approfondito della situazione, l'ABF ha riconosciuto che la banca aveva una responsabilità nell'accaduto, ordinando il rimborso completo del denaro perso.

Questa vicenda mette in evidenza quanto sia importante restare vigili di fronte a potenziali truffe online, che diventano sempre più complesse e ingannevoli. Allo stesso tempo, sottolinea il dovere delle banche di proteggere i propri clienti da attività fraudolente e di intervenire rapidamente in caso di problemi. La storia dimostra anche che, quando la banca non adempie ai propri obblighi, è possibile rivolgersi a organi come l'Arbitro Bancario Finanziario per ottenere giustizia e tutelare i propri diritti.