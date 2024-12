Truffe online: malware, deepfake e ransomware in evoluzione

Il panorama delle minacce informatiche sta attraversando una fase di rapida evoluzione, con i criminali informatici che continuano a sviluppare nuove tecniche e strumenti per colpire obiettivi sempre più complessi. Secondo l’ultimo rapporto ESET pubblicato a novembre 2024, si evidenziano tendenze preoccupanti in ambito malware, deepfake e ransomware.

Uno dei dati più significativi riguarda Formbook, che si è affermato come il malware più diffuso per il furto di informazioni sensibili (infostealer). Questo software malevolo, già noto nel settore della cybersicurezza, ha superato altre minacce grazie alla sua capacità di infiltrarsi nei sistemi informatici e sottrarre dati di valore. Accanto a Formbook, è emersa anche la crescente diffusione di Lumma Stealer, le cui segnalazioni sono aumentate del 369%, segnalando un’accelerazione preoccupante.

I social media sono diventati uno dei principali canali sfruttati dai cybercriminali. L’utilizzo dei deepfake, ossia video manipolati con l'intelligenza artificiale, sta crescendo in modo esponenziale, con un incremento delle truffe del 335%. Questi video falsi vengono utilizzati per ingannare le vittime, spingendole a divulgare dati personali o a investire in schemi truffaldini. Le tecniche di ingegneria sociale, sempre più avanzate, giocano un ruolo chiave in queste frodi.

Ransomware e criptovalute, ulteriori elementi minacciosi

Anche il mondo dei ransomware sta evolvendo rapidamente. Dopo lo smantellamento di alcune delle più grandi reti criminali, nuovi gruppi sono emersi per riempire il vuoto. Tra questi spicca RansomHub, un servizio di ransomware-as-a-service (RaaS) che fornisce strumenti pronti per eseguire attacchi di vasta scala. Inoltre, si registra un crescente coinvolgimento di gruppi legati a stati nazionali come Cina, Corea del Nord e Iran, con attacchi sempre più sofisticati.

Infine, le criptovalute continuano a essere un bersaglio privilegiato. L’aumento del loro valore le rende particolarmente attraenti per i criminali, che utilizzano malware chiamati cryptostealer per rubare le credenziali di accesso ai portafogli digitali, con una crescita rilevante su sistemi operativi come macOS.

In questo scenario in continua trasformazione, proteggersi diventa essenziale. Aggiornare costantemente i software, diffidare di comunicazioni sospette e adottare soluzioni di sicurezza affidabili sono passi fondamentali per contrastare queste minacce.