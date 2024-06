Truffe online: la Polizia Postale sui siti di scommesse per Euro 2024

Con l'avvicinarsi degli Europei di calcio 2024, la Polizia Postale ha lanciato un avvertimento cruciale per gli appassionati di scommesse online: occorre prestare massima attenzione ai siti fraudolenti che promettono vincite facili ma nascondono numerose insidie.

È fondamentale saper riconoscere i siti di scommesse illegali per evitare di cadere in trappola. Un primo segnale di allarme sono le promesse di vincite garantite e perdite ridotte. Proposte troppo allettanti sono spesso ingannevoli. Diffidate dei siti che offrono vincite sicure o che minimizzano i rischi associati al gioco d'azzardo.

Questi siti fraudolenti possono essere promossi su gruppi di messaggistica istantanea o attraverso video che utilizzano l'immagine e la voce di celebrità, spesso generati con l'intelligenza artificiale, per catturare l’attenzione degli utenti. Questo tipo di promozione rende più difficile distinguere tra siti legittimi e truffaldini.

Attenzione a richieste truffaldine e segnalate alla Polizia Postale eventuali dubbi

Un altro aspetto preoccupante è la richiesta di dati personali e bancari per accedere ai servizi. Cliccando su link o banner pubblicitari ingannevoli, gli utenti vengono reindirizzati verso piattaforme che richiedono la registrazione con informazioni sensibili, come dati bancari, per poter procedere con le scommesse.

Per evitare di essere vittima di queste truffe, è essenziale non cliccare su link sospetti durante la navigazione online, specialmente se provengono da fonti non verificate. Verificare sempre l'URL del sito web è un altro passo importante: assicuratevi che l'indirizzo corrisponda a quello di un operatore autorizzato.

In caso di sospetti o se si scopre un sito web che potrebbe essere illegale, è importante segnalarlo alla Polizia Postale attraverso il Commissariato di PS online. La segnalazione aiuterà a proteggere altri utenti e a prendere provvedimenti contro i truffatori. Infine, ricordate che le scommesse online devono essere effettuate esclusivamente su siti web autorizzati e legali. Non lasciatevi ingannare da promesse di facili guadagni e proteggete sempre i vostri dati sensibili.