Truffe online: frode da 2.400€ ad una donna... colpa di un gatto

La polizia ha lanciato un avvertimento ai consumatori per prestare particolare attenzione agli acquisti online durante il periodo natalizio, dopo che una donna è stata truffata per una somma di 10.000 zloty (circa 2.400€) in un’intricata frode legata all’acquisto di un gatto inesistente.

La vicenda ha avuto inizio quando la vittima è stata attratta da un annuncio su un sito di aste che proponeva un “gatto britannico gratis”. Inizialmente, l’offerta sembrava essere autentica e senza costi aggiuntivi, ma si è rivelata una trappola.

Il truffatore ha richiesto un primo pagamento di 94€ per coprire il “biglietto aereo” necessario per far arrivare il gatto dalla Francia alla Polonia. Tuttavia, ulteriori “problemi di consegna” sono stati inventati per giustificare altre richieste di denaro. Solo quando la donna aveva già versato una somma totale di circa 2.400€, si è resa conto di essere stata ingannata.

Le dichiarazioni della polizia polacca

La vittima ha raccontato alla polizia che il truffatore l’aveva convinta a lasciare la piattaforma di aste sicura per continuare la comunicazione via e-mail. Successivamente, le è stato inviato un link a un falso sito di pagamento, dove ha inserito i propri dati personali e versato i primi 94€. Da lì, il truffatore ha inventato una serie di scuse per ottenere ulteriori somme di denaro, prosciugando il suo conto bancario.

La portavoce della polizia, Katarzyna Biniaszczyk, ha spiegato che il periodo natalizio è un momento in cui i truffatori online sono particolarmente attivi, creando siti web fasulli e annunci ingannevoli con prezzi irresistibili. “È fondamentale non perdere il buon senso e non mettere a rischio i propri risparmi durante questo periodo di intenso shopping natalizio”, ha dichiarato.

Per acquistare in sicurezza online, la polizia consiglia di agire con calma, verificare accuratamente i siti web e non lasciarsi tentare da offerte che sembrano troppo vantaggiose per essere vere. “Non permettete a un truffatore di rovinare il vostro Natale!” ha concluso Biniaszczyk.